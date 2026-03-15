Elecciones en el IUPA: comenzó la votación en más de 48 sedes para elegir el Consejo Superior

La votación para elegir el primer Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) comenzó este domingo y se extenderá también durante el lunes. El proceso se desarrolla en decenas de sedes distribuidas en distintas localidades donde la institución tiene actividad académica.

Según informaron fuentes oficiales del IUPA a Diario RÍO NEGRO, los comicios iniciaron poco después de las 8 debido a demoras en la organización. Durante las primeras horas se registró baja concurrencia, aunque se espera mayor participación en la segunda jornada.

«Por las condiciones climáticas en Roca hay una poca concurrencia, del 15% aproximadamente, sin embargo, en las otras sedes de la provincia la concurrencia es alta», afirmaron desde la dirección del IUPA.

Foto: gentileza.

Más de 4.380 integrantes de la comunidad universitaria, entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados, están habilitados para participar de esta instancia histórica que permitirá conformar el órgano máximo de gobierno institucional.

Cómo se desarrolla la votación en el IUPA

Las elecciones se realizan de manera presencial y en doble jornada, con mesas habilitadas hasta las 20 en cada día. En los comicios se eligen consejeros superiores titulares y suplentes de todos los claustros.

El Consejo Superior tendrá un rol central en la definición de políticas académicas, administrativas y de planificación institucional, además de intervenir en decisiones estratégicas vinculadas al desarrollo del IUPA como universidad pública.

El lunes por la noche, tras el cierre de las urnas, se realizará un escrutinio provisorio en cada sede y se enviará los resultados de las mesas. El martes se llevará adelante el conteo definitivo.

Una vez difundidos los resultados oficiales se abrirá el período de impugnaciones previsto en el cronograma electoral. Luego, el nuevo Consejo Superior deberá realizar su primera sesión y tendrá la responsabilidad de elegir al rector o rectora que conducirá el IUPA durante los próximos cuatro años.

El detalle de las listas en los distintos claustros

La Junta Electoral oficializó las candidaturas el 26 de febrero, luego de analizar las presentaciones realizadas dentro del plazo previsto. Durante ese proceso se realizaron observaciones formales que fueron subsanadas por las agrupaciones para garantizar la participación.

En el claustro no docente competirán las listas Celeste y blanca y La Unión. En graduados se presentaron Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión.

En el sector estudiantil participarán Frente de unidad “La Pugliese”, Lista 17, La Unión y UNESA.

En el claustro docente la competencia se organiza por departamentos. En Artes Audiovisuales se oficializaron Celeste y blanca, La Tercera y La Unión. En Arte Dramático, Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión. En Artes del Movimiento, Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión.

En Artes Visuales competirán Celeste y blanca, La Unión y Visuales Independientes. En Formación General estarán Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión. En Música, las listas serán Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión.