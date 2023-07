Elecciones en Plaza Huincul 2023: Suárez pidió que «acompañen al mapa y a cada huinculense «

El intendente, Gustavo Suárez, que busca ser reelecto el domingo para cumplir un segundo mandato al frente del municipio apeló a la defensa de «cada huinculense» y pidió que «acompañen al mapa y a todas las colectoras que están apoyando este proyecto de un nacido y criado en Plaza Huincul». El gobernador Omar Gutiérrez participó del cierre de campaña junto al referente petrolero, Guillermo Pereyra.

Una caminata por el barrio Norte, con los candidatos de la lista oficialista 151 y de las ocho colectoras que apoyan a Suárez para su reelección, se congregó después en el centenario club Plaza Huincul para el acto de cierre.

El gobernador Omar Gutiérrez viajó hasta Huincul para sumarse y convocó a los vecinos para que depositen el voto en el actual intendente Suárez. En el escenario montado en uno de los laterales de la cancha de básquet, el referente Petrolero, Guillermo Pereyra también tuvo su espacio y habló a los asistentes. En Huincul, Energía Ciudadana es colectora de Suárez, a diferencia de lo que ocurre en Cutral Co.

En un efusivo discurso, Suárez repasó todo lo que ha ejecutado en estos últimos dos años y sin mencionarlo de manera explícita al sector de Comunidad que representa Rolando Figueroa, gobernador electo, hizo referencia a la necesidad de mantener el voto para defender el Movimiento Popular Neuquino.

El gobernador Omar Gutiérrez estuvo en el cierre de la campaña en Plaza Huincul. (Foto: Andrea Vazquez)

Aclaró que en Plaza Huincul, la lista 151, ganó el pasado 16 de abril y que ahora hay que repetir los resultados. Suárez dijo que «necesito que el 23 acompañen al mapa (de Neuquén) y a todas las colectoras que están apoyando este proyecto de un nacido y criado en Plaza Huincul».

«Hay que defender a cada huinculense, a cada familia y a ese mapa que cada uno lleva en el corazón», sostuvo. Les dijo a los asistentes que hay que «estar bien preparados» y a «no descuidarse. «Los que defendemos a Plaza Huincul y el proyecto de todo lo que hemos hecho, recuperado, entre todos hay que defenderlo», acotó.

El jefe comunal arengó desde el escenario y agradeció a cada una de las personas que los acompañaron en este tramo. Recordó que es un vecino de Central, de familia trabajadora y destacó la labor de crianza de su madre Berta (que estaba en el escenario) por lo que les pidió el acompañamiento con el voto el domingo.

«Después del 16 de abril, donde triunfamos hubo mucha tristeza, pero lo que no te mata, te fortalece y les pido que me acompañen porque solo no es posible, hay un gran equipo que va para adelante y a defender a Plaza Huincul», concluyó.