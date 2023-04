Elecciones en Río Negro 2023: Carreras deja mensajes y prevé una “larga transición” con Weretilneck

Una “larga” y compleja “transición” pronostica la gobernadora Arabela Carreras, descontando que su sucesor gubernamental será el senador Alberto Weretilneck, a pesar de que restan diez días para la elección provincial.

Adelantó cuestiones para resolver en conjunto, incluso habló de las dificultades por los compromisos de los bonos del Plan Castello, sorprendiendo que el capital de 300 millones de dólares pendiente de vencimiento “no se puede pagar” y se “debe refinanciar. No se pudo (cumplir) antes, menos ahora”, remarcó, en referencia a que Río Negro cayó en default en el 2020 y, luego, reprogramó su plan de cancelación en el 2021, con obligaciones de casi 92 millones de dólares para el año próximo.

Esta definición fue planteada por Carreras en una reciente incursión radial en Viedma. Transmitió, además, mensajes a las entrañas del oficialismo.

Habló de “una relación normal” con Weretilneck, en “un contexto particular”, aunque requirió un mayor diálogo con el senador. “Dialogamos menos de lo que quisiéramos por distintas razones por la agenda y por diferencias de visiones”, se sinceró en LU 15.

En ese despliegue periodístico, la mandataria se ocupó de visibilizar su gobierno y, conjuntamente, su figura, buscando contrarrestar su ausencia de la campaña de JSRN.

En septiembre vence la segunda cuota de los intereses del 2023de los bonos del Plan Castello, que representan unos 10,6 millones de dólares

Enumeró el pago regular de salarios, la ejecución de obras y la atención en la pandemia para afirmar que así JSRN es “competitiva” en esta elección, reafirmando que su “equipo de Gobierno garantizó gobernabilidad”.

Valoró el “liderazgo de Weretilneck” en el partido y consideró que existe “complementación” entre una “buena campaña y un buen gobierno”.

La “transición será larga”, pero aclaró que su gobierno concluirá en diciembre, es decir, casi diez meses después de la elección. Planteó un “modo distinto de gestión” y habló de una “convivencia” con “un gobernador muy fuerte, electo con un gran apoyo según esperamos tener”, vaticinó en FM Raíces.

Para esa etapa, Carreras alistó también en ese tránsito de “transición” a los “ministros que responden directamente a Alberto por su liderazgo y cariño”. Fue, en ese momento, cuando incorporó el plan Castello en el temario para acordar con Weretilneck, aludiendo que en septiembre vence otra cuota de intereses. Habló de 16 millones de dólares pero, en realidad, este segundo vencimiento del 2023 es de 10,6 millones de dólares, como la abonada en marzo pasado.

Explicó la necesidad de renegociar con los tenedores de los 300 millones del capital por vencer a partir del 2024. En Bariloche, el senador había admitido esa refinanciación pero la gobernadora fue contundente con los títulos emitidos por su antecesor. “No se puede pagar. La Provincia no estuvo en condiciones antes, ni lo está ahora, menos en este contexto macroeconómico. De esto y de todos los temas tenemos que hablar para mirar el bien común”.

Parte de los diálogos se centraron en la evaluación de la mandataria de los conflictos gremiales, que supo retomar después para insistir en su pretensión de futuras “decisiones” conjuntas en la etapa que se viene.

La gobernadora y su candidatura por el municipio de Bariloche

No transparentó su decisión de postularse para gobernar a Bariloche, pero hizo evidente su determinación. Así, dejó un recado frente a la resistencia interna que asoma.

“Soy fundadora y conductora de JSRN. No entra en mi cabeza que la fuerza a la que pertenezco y que he honrado estos años como gobernadora me quite la posibilidad de ir en alguna candidatura, suponiendo que sea la de Bariloche, que es mi ciudad”, reafirmó en LU 15.

Esa afirmación surgió después que se le transmitió sobre la posibilidad de su participación por un partido municipal. Negó cualquier especulación suya en ese sentido. “Por qué lo haría, soy fundadora, estoy en la conducción partidaria y soy gobernadora por JSRN”, manifestó.

Recordó la creación de Juntos Somos Río Negro, con su “camino provincial y con gente nueva en la política”, aludiendo a los comienzos de “poquitos legisladores y funcionarios”. También destacó de su acompañamiento a Weretilneck como vicegobernadora en el 2019 “cuando muchos dirigentes no quisieron”.

En Raíces, Carreras dijo que su “vocación y pasión” está en el Ejecutivo, siempre enfocada en Bariloche, aunque enseguida parece dejarlo pendiente ya que ahora -repite- la atención está en el proceso provincial.