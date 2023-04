Elecciones en Río Negro: Weretilneck de campaña en Viedma con ausencia de la gobernadora Carreras

A dos semanas de las elecciones provinciales en Río Negro, el Centro de Jubilados de Viedma fue el escenario de campaña de la fórmula de Juntos Somos Río Negro, donde el candidato a gobernador Alberto Weretilneck reivindicó el Gran Acuerdo con otros sectores políticos y fue marcada la ausencia de la actual gobernadora Arabela Carreras.

«Tenemos un nuevo proyecto. Es el mismo Río Negro que vivimos hace siete u ocho años cuando gobernamos con Pedro (Pesatti) y si pensamos en los desafíos de hoy son los mismos que aquellos», afirmó Weretilneck en el inició de su alocución frente a unas 2.000 militantes.

Acompañado por su compañero de fórmula Pedro Pesatti, el jefe del bloque legislativo de JSRN, Facundo López, el candidato a intendente de Viedma Marcos Castro, y candidatos a concejales, sostuvo que «hay cosas por cambiar».

Agregó que «somos autocríticos. No se trata de un sistema de imponer y que el resto obedezca. Proponemos un cambio histórico en la política provincial, de una idea de la refundación de la política», detalló el actual senador nacional que en esta ocasión no estuvo acompañado por la gobernadora Arabela Carreras y tampoco se hizo referencia durante el acto. «Nos acompañan representantes de otros partidos políticos, integrantes del movimiento obrero, comerciantes, productores, mujeres y hombres que están dispuestos a aportar a un Río Negro mejor que aún tenemos».

Weretilneck insistió en el «Gran Acuerdo». Foto: Pablo Leguizamon.

También reafirmó el Gran Acuerdo, la alianza con sectores del PJ y la UCR, donde insistió que «estamos fundando una nueva política, vamos a transmitirles a rionegrinas y rionegrinos que llegó la hora de fuertes debates, fuertes consensos, de que todos estemos alrededor de la mesa para las discusiones y garantizar el futuro de la Provincia».

En ese sentido se explayó y dijo que «no alcanza con un partido político» o un «sector social». Destacó que la gobernabilidad de la Provincia «es demasiado grande el peso de esta discusión, la búsqueda de los consensos, que la transformación caiga sobre una espalda».

«Ahí está el Gran Acuerdo. En el peronismo hay una doctrina de los derechos sociales de los trabajadores, de la mujer, está la doctrina de la cuestión económica, la Justicia Social» sostuvo el candidato a gobernador que seguidamente hizo referencia a otro sector político. «Durante muchos años esta Provincia sufrió fuertes transformaciones positivas de la mano de la Unión Cívica Radical. Con sus derechos y cuestiones históricas, las libertades, la defensa de los Derechos Humanos, la igualdad» y se preguntó «¿por qué el radicalismo iba a estar faltando a este gran movimiento que estamos llevando hoy?».

Sobre el cierre del acto en el Centro de Jubilados, Weretilneck volvió a hablar sobre el consenso, eje de su discurso partidario. «Los que no están aquí son aquellos que no son capaces de ceder algo suyo para construir algo distinto. Ponerse de acuerdo con los que piensan distinto es de los grandes y eso es lo que estamos haciendo acá con ustedes por el futuro de Río Negro. Los que estamos construyendo este tremendo resultado electoral que vamos a tener ya no tiene dueño ni propietarios, porque es la pertenencia del pueblo rionegrino para garantizarle a las futuras generaciones una provincia mejor y que termina de despegar definitivamente».

Previamente al acto partidario, hubo una reunión con diferentes gremios de la Central General de Trabajadores (CGT) de la Zona Atlántica en el salón de UPCN.

Imágenes del acto partidario en el Centro de Jubilados de Viedma

Weretilneck ingresando al acto rodeado de militantes. Foto: Pablo Leguizamon

Estiman que hubo alrededor de 2.000 personas en el acto partidario. Foto: Pablo Leguizamon.

La actual presidenta del Concejo Deliberante de Viedma y candidata a legisladora, Marisa Cevoli. Foto: Pablo Leguizamon.

Acto de campaña de JSRN en el Centro de Jubilados y Pensionados. Foto: Pablo Leguizamon.

El candidato a intendente de Viedma, Marcos Castro, fue uno de los oradores en el acto partidario. Foto: Pablo Leguizamon.

Acto de campaña de JSRN en el Centro de Jubilados y Pensionados. Foto: Pablo Leguizamon.

Pesatti, candidato a vicegobernador, brindó su discurso. Foto: Pablo Leguizamon.