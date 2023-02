Weretilneck confía que la alianza con un sector del PJ y la UCR se mantendrá en el futuro

El senador rionegrino y candidato a gobernador por la coalición electoral conformada por Juntos Somos Río Negro, sectores del peronismo y el radicalismo, Alberto Weretilneck, dijo que esa alianza se podrá mantener unida en el futuro “porque hay un interés mayor que es el bien de la provincia”.

“Estamos logrando confluir todos quienes pensamos que en Río Negro lo que viene es algo mucho más importante que lo que es hoy, y para eso tenemos que estar todos”, sostuvo el senador en diálogo con la prensa el fin de semana, en su participación en la Expo Rural de Bariloche.

“Entiendo que con Juntos solamente no alcanza para hacer las transformaciones y la profundidad de cambios que necesita Río Negro y, precisamente, esto es lo que vamos a hacer todos”. Planteó que cuando “más variedad de opiniones hay, cuando más discusión hay, cuando más consensos se logren, creo que vamos a equivocarnos menos”.

Cuando se le recordó que desde la oposición se lo señala como un referente del kirchnerismo en la provincia, el senador y candidato dijo que en el armado electoral “está el radicalismo y, sin embargo, el radicalismo es parte de Cambiemos”. “Y, seguramente, uno de los referentes radicales va a ser vicepresidente de algún referente de Cambiemos”, pronosticó.

“Lo que hemos acordado es que cada uno de nosotros deja sus cuestiones nacionales para concentrarnos exclusivamente en lo local”, explicó Weretilneck.

Y aseguró que esa idea se va a trasladar a un futuro gabinete, “porque a mí no me interesa el acuerdo mismo o el acuerdo por una cuestión electoral”.

“Me interesa el acuerdo por las ideas, el acuerdo por los proyectos y me interesa el acuerdo por muchísima gente y hombres que están en otro partidos o en otros sectores empresariales o de los trabajadores que no son de Juntos y creo que pueden aportar”, afirmó.

Dijo que aún no se siente ganador de la elección. “No, hay que ser respetuosos de nuestros rivales y también del pueblo de Río Negro que todavía falta mucho para que emita su opinión”.