Elecciones en Roca: para Soria es “una fragilidad que haya tantas listas con un mismo candidato”

Luego del acto de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Roca y tras un balance y anuncios de obras que llevaron mas de 45 minutos, RIO NEGRO dialogó con la intendenta Soria en una rueda de prensa y le preguntó sobre el crecimiento de la disputa de cargos por la cantidad de listas presentadas para las elecciones municipales del 12 de marzo.

Son seis candidatos a intendente y once listas en total con candidatos a concejales. “Hablo con muchos de esos integrantes de las listas y no creo que sea una disputa, al contrario, me parece una fragilidad del otro lado que haya tantas listas con un mismo candidato. No pudieron ponerse de acuerdo en una sola lista”, aseguró.

La particularidad radica en que más de la mitad de esas boletas que aparecerán en el cuarto oscuro (once) tendrán al mismo candidato a intendente, el ministro Carlos Banacloy, por Juntos Somos Río Negro.

En síntesis, para la mandataria esta diversificación “habla más de una fragilidad que de una fortaleza”, aunque dijo que de todas maneras, seguirá trabajando igual hasta el 10 de diciembre con los actuales concejales con quienes “hemos generado un buen vínculo”.

RIO NEGRO también consultó a quién apoyará como candidato a gobernador desde su lugar politico y Soria negó la respuesta. “Hoy no quiero que esto se cuele, hoy estamos en apertura de sesiones y el plan de obras”, dijo y no cerró la puerta a profundizar sobre estos temas en otras circunstancias

A pesar de ese gris, Soria adelantó que de ganar las elecciones articulará y “hablará excelentemente bien” con (Anibal) Tortoriello, con Silvia Horne o con Alberto Weretilneck, quien sea que resulte gobernador de la provincia.

“Es la única forma de trabajar articuladamente con provincia y así como muchos decían que no iba a ir nunca a Viedma fui a Viedma, tomé mate con la gobernadora. Lo mismo va a pasar con Tortoriello, Weretilneck o Silvia Horne”, lanzó.

“Que la política y la campaña no se crucen”

“Que la política y la campaña no se crucen dentro del Concejo Deliberante», dijo Soria en su discurso. «La campaña (electoral) no va a atravesar la gestión municipal o sea el contexto general lo atraviesa, pero desde el municipio tenemos una agenda ya planteada para este año y aspiramos a concretar esos objetivos”, explicó más tarde en una entrevista.

Agradeció públicamente a la gobernadora Arabela Carreras por dar luz verde al proyecto integral de obras cloacales para Roca que financiará el BID y que se tramitó a traves de Enohsa, en Nación. “Me parece importantísimo trabajar articuladamente tanto con provincia como con nación por eso espero que este año, si bien va a ser un año electoral, podamos trabajar de esa misma manera”, aseguró.

Repercusiones de la Fiesta de la Manzana 2023

Consultada sobre el masivo cierre de la Fiesta de la Manzana con el artista del momento Bizarrap hace apenas dos días, Soria dijo que aún sigue recibiendo llamados. «Colegas de provincia de Buenos Aires me escriben para preguntarme como hicimos. Fue mucho trabajo, desde hace un año», explicó.

Ya se conoce que la fiesta tuvo un «derrame sumamente positivo» en la ciudad, calificó. Como ejemplo, citó el de una organización sin fines de lucro de la ciudad que recaudó 600.000 solo de ganancias con su stand de comidas entre las cuatro noches.

Soria ratificó que el movimiento económico fue de 1.200 millones de pesos y que la ocupación hotelera estuvo plena durante el multitudinario evento.