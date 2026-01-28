Emergencia ígnea: “No creo que la grieta nacional se meta en este debate”, dijo Weretilneck

El gobernador Weretilneck participó de las actividades por los 100 años de El Bolsón.

El gobernador Alberto Weretilneck se mostró confiado que se aprobará en el Congreso Nacional la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, un pedido que ayer realizaron los gobernadores de la región en conjunto.

“Creo que la Patagonia es una región apreciada, querida por todos los partidos políticos, no creo que la grieta nacional participe en este debate y creo que vamos a tener un buen acompañamiento”, dijo Weretilneck al participar en el acto por el aniversario de El Bolsón, mientras sobrevolaban por la zona helicópteros hidrantes que se dirigían hacia Chubut.

El mandatario dijo que el pedido de emergencia tiene “acuerdo y unanimidad de las provincias patagónicas”.

Explicó que la medida solicitada tiene el objetivo de que con la emergencia “se readecuen las partidas presupuestarias necesarias para que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para que la Agencia Nacional de Emergencias y las provincias tengamos los medios económicos y legales necesarios para hacer frente a esto que está sucediendo”, indicó en alusión a los incendios que azotan la región, especialmente la provincia de Chubut y el parque nacional Los Alerces.