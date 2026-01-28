El Bolsón vive sus 100 años con reconocimientos y anuncios: “Es un día de mucha emoción”

El intendente Bruno Pogliano junto al gobernador Alberto Weretilneck encabezaron el inicio de los actos oficiales por los 100 años de El Bolsón, en plaza Pagano.

El centenario de El Bolsón se vive hoy con actividades oficiales que iniciaron esta mañana en la plaza Pagano donde se distinguieron a pobladores destacadas, luego de tener una noche previa en vigilia con música, recuerdos y mucha emoción.

“Se vive con mucha emoción, con una sensación de encuentro, de comunidad, lo que ha surgido en los días anteriores al centenario ha sido colmado de anécdotas, de recuerdos, de emociones y todo eso es lo que hoy tengo como sentimiento”, dijo el intendente Bruno Pogliano a Diario RÍO NEGRO previo a encabezar el izamiento de la bandera nacional en el mástil central acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck, funcionarios provinciales e intendentes vecinos, como el barilochense Walter Cortés.

La ciudad festeja los 100 años desde el fin de semana pasado cuando iniciaron las actividades pero hoy, en le fecha del aniversario se concentran los actos oficiales. Por la mañana con las distinciones e izamiento del pabellón nacional, que tuvo un importante marco de público de la comunidad; seguido de una partida de ajedrez gigante en la Casa del Bicentenario.

Pogliano y Weretilneck encabezaron el izamiento de la bandera en el aniversario de El Bolsón.

Por la tarde seguirán las celebraciones con la inauguración del Monumento al Centenario en la intersección de Perito Moreno y Roca; y a partir de las 19 el acto oficial, donde se esperan anuncios importantes del gobernador Weretilneck, y el desfile que promete ser multitudinario.

Pogliano remarcó que El Bolsón fue forjado por el “esfuerzo de los pioneros, la gente que llegó -como los tatarabuelos de muchos- en 1890 como esos primeros pobladores chilenos que forjaron la tierra, que se dedicaron a la tierra, a la agricultura, a la ganadería; y después, en 1926, el inicio de la vida institucional por lo cual se celebran 100 años”.

Compromisos de fondos y obras para El Bolsón

En diálogo con la prensa, Weretilneck repasó, entre las obras y anuncios importantes en este aniversario, que ayer se conocieron las oferentes para el plan director de efluentes cloacales, que pasará de un procesamiento de 45 al 90% de la localidad, con nuevos ductos, redes domiciliarias y piletas de tratamiento, con una inversión de 25.000 millones de pesos financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina. “Es una de las obras más grandes, junto con el agua de Bariloche, que vamos a llevar adelante”, remarcó.

También hoy se firma el financiamiento de la etapa final de la terminal de ómnibus, que actualmente está en la etapa del techo, con el objetivo que en un año esté concluida la obra; firmará convenio para pavimentación y repavimentación de la avenida San Martín; y ratificará el compromiso del nuevo edificio de la escuela técnica, que inicia su ciclo lectivo este año y es una de las novedades en materia educativa porque El Bolsón no contaba con formación secundaria técnica.

Distinciones a pobladores destacados

Como parte del reconocimiento a pioneros, en el acto de esta mañana se entregaron distinciones de decenas de pobladores a propuesta del Concejo Deliberante y del Ejecutivo, muchos con años de trayectoria en la ciudad y también emprendedores, profesionales, artistas, jóvenes destacados.

El padre del gobernador, Osvaldo Weretilneck, recibió una distinción en los 100 años de El Bolsón. Lo acompañó su esposa, Hilda.

Entre ellos, el Concejo distinguió al padre del gobernador, Osvaldo Weretilneck que recibió la placa junto a su esposa Hilda. El poblador distinguido nació en el paraje Las Golondrinas que antiguamente pertenecía a El Bolsón y reside en la localidad hasta el día de hoy.

“Estamos en una situación comarcal que nos duele”

Pogliano también se refirió a la actualidad de El Bolsón: “Estamos en una situación comarcal que nos duele, que nos enluta, que tiene que ver con el medio ambiente, con el patrimonio de las personas, que tiene que ver con el fuego que va a avanzando y no da tregua”, afirmó.

Destacó que en este contexto El Bolsón no tiene la misma situación que vivió el verano pasado con los incendios en la zona de la Confluencia de los ríos, en Mallín Ahogado, y valoró la inversión en recursos y equipamiento para la prevención.

La localidad, que tradicionalmente es un destino de verano, tiene una ocupación hotelera del 70 a 75 por ciento, según dijo el intendente, quien lo calificó como “niveles aceptables que nos permiten dinamizar la economía, no como el óptimo pero no con el parate total que sufrimos el año pasado”.