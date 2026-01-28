El avance del fuego en Chubut: múltiples focos y se estiman 15 mil hectáreas incendiadas en Los Alerces

Chubut sigue combatiendo sus incendios forestales en diferentes puntos del Parque Nacional Los Alerces y otras regiones cercanas. En las últimas horas se reactivaron varios frentes y tuvieron que reforzar el operativo, sin embargo la lucha no es solo contra el fuego sino también contra las condiciones climáticas.

Múltiples focos y ya son 15 mil hectáreas incendiadas en Los Alerces

La administración del Parque Nacional Los Alerces compartió un nuevo parte para informar cuál es la situación actual con los incendios. De esta manera informó que en la región de Villa Futalaufquen, «el fuego continúa activo en varios frentes y si bien mejoraron levemente las condiciones climáticas, se estiman un total de 15 mil hectáreas afectadas».

La administración resaltó que continúan el trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut. El mismo implicó la movilización de 261 personas en el operativo en las zonas norte y centro del Parque; y agregaron que en jurisdicción de la provincia, trabajan un total de 250 personas.

La preocupación de este miércoles está en el clima ya que «se prevén vientos de entre 5 y 15 km/h, de direcciones variables, predominando del sector oeste. A partir de media mañana se espera un aumento de la intensidad».

Sin embargo surgió un mínimo de esperanza ya que también se pronosticaron «lluvias aisladas hasta el mediodía sobre las zonas este del incendio, mientras que hacia el oeste podrían registrarse acumulados más significativos».

Desde el Parque Nacional remarcaron que seguirán con las guardias nocturnas, a fin de garantizar la seguridad de pobladores y transeúntes. También revelaron que esta mañana se mantuvo una reunión en el Centro Operativo del Parque Nacional, encabezado por el director Nacional de Operaciones de Parques Nacionales, José Albrizio; el director regional Sur, Damián Mujica; y los brigadistas Ariel Rodriguez Albertani y Carolina Juárez, quienes conformarán el Equipo Técnico de Gestión y Fortalecimiento Institucional, con el objetivo de «garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, protección, manejo sustentable y uso público del área protegida».