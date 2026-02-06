Empezará el plan de asfalto para los nuevos loteos al sur de Cutral Co

El plan de asfalto en la zona de nuevos loteos, al sur del ejido urbano de Cutral Co comprenderá un total de casi 7 mil metros cuadrados y está previsto que se inicie en diez días. El proyecto está anunciado en el nuevo sector el barrio Unión hacia el sur y se pavimentarán las manzanas 1.283 y 1.284 con un presupuesto de obra de poco más de $ 400 millones. En el sector ya hay viviendas construidas con los servicios, por lo que se completará con el asfalto.

La comuna cutralquense está abocada continuar con el plan de pavimentación en uno de los sectores donde en los últimos años se dispusieron los nuevos loteos. El barrio Unión es uno de los más antiguos en la zona sur. Sin embargo, la demanda de tierras para levantar viviendas hizo que la comuna disponga la asignación de terrenos.

En este caso, el plan de pavimentación es para las manzanas 1.283 y 1.284 que se ubican en las calles Alem, entre Sacerdote Pedro Yagas y ARA San Juan; Modesto Núñez, entre Eguinoa y Alem; Mugica, entre Yrigoyen y Eguinoa; en Agelelli, entre Alem y Eguinoa. Además, Angelelli, entre Yrigoyen y Alem; y en ARA San Juan, entre Yrigoyen y Alem.

La obra contempla específicamente 6.801.91 metros cuadrados. Desde el municipio cutralquense se confirmó que el plan de pavimentación se llevará adelante con fondos propios, con un presupuesto a enero de este año fijado en $ 413.929.697. Una vez que se inicie el trabajo está previsto que se termine en 60 días corridos.

La comuna ya dispuso el registro público de oposición, en la manzana 1.283 tiene veinte lotes y en la 1.284 son 24, por lo que las familias que están radicadas en el sector tendrán un mes para acercarse al municipio y aceptar o rechazar la obra. En el registro se indicó que el costo que se fijó para el metro lineal en $ 334.702,40.

Desde el Ejecutivo se indicó que la empresa encargada de llevar adelante la colocación de la carpeta de pavimentación está en condiciones de iniciarla en diez días. En Cutral Co, la distribución de los terrenos y el costo depende de la zonificación si son considerados residenciales o sociales.

Más allá de las zonas, los servicios esenciales como agua y red cloacal están contemplados, al igual que el gas natural, la energía eléctrica, el cordón cuneta y se le agrega el asfalto.