Cutral Co y Plaza Huincul se preparan para vivir el carnaval 2026 en conjunto
El corsódromo se hará en el límite entre las dos ciudades.
El carnaval 2026 tendrá, por primera vez, en la comarca petrolera una festejo unificado. El corsódromo, espacio donde desfilarán integrantes de comparsas y murgas se montará en las avenidas Keidel y Olascoaga, en el límite entre las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co. Los festejos serán el sábado 21 y domingo 22 de este mes, a partir de las 20:30 y formarán parte del desfile pasistas de las comparsas de Gualeguaychú Marí Marí y Kamarr.
El lanzamiento de esta propuesta fue anunciada por los dos municipios y destacaron que por primera vez se hará en conjunto. El antecedente para organizar la celebración del carnaval fue la Estudiantina 2025 que se unificó porque las y los alumnos van a las escuelas de las dos localidades.
Se anunció la presencia de comparsas reconocidas a nivel nacional oriundas de Gualeguaychú: Marí Marí y Kamarr que aportarán la intensidad del color, el brillo y el ritmo de todos sus integrantes. No es la primera vez que integrantes de estas comparsas viajan hasta la comarca petrolera para ofrecer sus espectáculos al público que acompaña y disfruta de sus pasos.
Desde Cutral Co, la ya tradicional comparsa Aguas de Fuego desfilará con todos sus integrantes y como ocurre cada año, sorprenderán con el cambio de vestuario. Desde Plaza Huincul, se confirmó la presencia de las murgas Corazones de Oro y Amantes de la Noche, que a lo largo del año están dedicados a esta actividad.
Los municipios confirmaron que el desfile se iniciará en la avenida Keidel y Comahue (la mano norte) y se extenderá hasta la calle Corrientes y avenida Olascoaga. La mano sur de las avenidas estarán ocupadas por los carros de comidas -o food truck- y los puestos de artesanos. Se busca potenciar también la microeconomía de este sector.
Desde la organización que está a cargo de la subsecretaría de Cultura y Educación cutralquense y las direcciones de Juventud y de Cultura huinculenses se informó que la idea es promover en un mismo espacio este festejo con el fin que la mayor cantidad de vecinos y vecinas puedan participar.
