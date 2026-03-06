Empezaron a llegar notificaciones para ser jurado popular en Neuquén: qué significa y qué tenés que hacer

Salir sorteado no implica que deberá participar en un juicio por jurados. (Archivo)

En las últimas semanas comenzaron a llegar a distintos domicilios de Neuquén cédulas de notificación para posibles jurados populares. El envío forma parte del proceso de conformación del padrón que se utilizará en los juicios por jurados durante 2026 y 2027.

Desde el Tribunal Superior de Justicia informaron que el 26 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo público del que surgieron 1.104 ciudadanos y ciudadanas de la Primera Circunscripción Judicial que integran el listado preliminar de posibles jurados.

Recibir la notificación, sin embargo, no significa que la persona vaya a participar necesariamente en un juicio. La cédula tiene como objetivo que quienes fueron sorteados completen una declaración jurada, paso previo para confeccionar el padrón definitivo.

Qué hay que hacer si llega la notificación

La participación como jurado es considerada una carga pública, por lo que quienes reciben la cédula deben completar el formulario de declaración jurada dentro de las 72 horas.

El documento puede completarse mediante el código QR que figura en la misma notificación. También puede llenarse a mano y enviarse escaneado o fotografiado.

En ese caso, el formulario puede remitirse:

por WhatsApp al 299 469-8887

por correo electrónico a sscofijunqfd@jusneuquen.gov.ar

Otra opción es entregarlo personalmente en la Mesa de Entradas de la Oficina Judicial Penal de Neuquén, ubicada en Leloir 686, de 8 a 14.

Cómo se eligen los jurados que participan en un juicio

El proceso de selección tiene varias etapas. Una vez conformado el padrón definitivo, cada vez que se realice un juicio por jurados se sortea de ese listado a unas 60 personas.

Esas personas son convocadas a una audiencia de selección, en la que finalmente quedan elegidos 12 jurados titulares y 4 suplentes, quienes participarán del juicio y deberán decidir si la persona acusada es culpable o no.

En qué casos intervienen los jurados populares

En Neuquén, el sistema de jurados se utiliza para juzgar delitos graves.

Interviene en causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual o en hechos en los que el resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas, siempre que la fiscalía solicite penas de 15 años de prisión o más.

Quiénes pueden ser jurados

Para integrar un jurado popular se deben cumplir algunos requisitos básicos:

ser argentino o argentina

tener entre 21 y 75 años

no poseer título de abogado

No se requiere formación jurídica. Los ciudadanos que integran el jurado deben decidir en base a las pruebas que se presenten durante el juicio y a su sentido común.

El Poder Judicial informó que tanto el WhatsApp como el correo electrónico habilitados también sirven para realizar consultas en caso de recibir la notificación.