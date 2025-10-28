Empieza el escrutinio definitivo en Neuquén y se conoce el destino de los votos en duda: cuántos son

El resultado final de las elecciones legislativas en Neuquén empezará a configurarse desde este martes por la tarde, cuando se inicie en la capital provincial el escrutinio definitivo.

El proceso será llevado adelante por el distrito local de la Junta Electoral Federal. Se hará desde las 18 de hoy, en el SAF del barrio Confluencia, ubicado en la esquina de Obrero Argentino y Boer.

Allí se definirá, entre otras cosas, el destino de los votos impugnados y recurridos durante la jornada electoral del último domingo.

Los primeros ocurren cuando se pone en duda la identidad del elector antes de sufragar. Se trata de un voto de carácter transitorio, que se coloca en un sobre especial con toda la información del votante. Esos datos son cotejados por la Junta Electoral, encargada de confirmar o no la validez del sufragio.

Los votos recurridos, en tanto, son aquellos que fueron objetados durante el escrutinio provisorio por alguno de los fiscales, quien, al realizar el planteo, debe aclarar las razones. Su clasificación será determinada en el escrutinio definitivo, por lo que también se trata de una situación calificada como transitoria.

Escrutinio definitivo en Neuquén: cuántos votos faltan contar

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el recuento que iniciará esta tarde prevé la instalación de 9 mesas escrutadoras, con aproximadamente dos miembros cada una más cuatro personas que actuarán como data entry (ingreso de datos) y personal de apoyo.

Habitualmente el proceso se extiende entre dos y tres días, por lo que es posible que el resultado final de los comicios se publique entre el jueves y el viernes.

Este año tuvo como particularidad el debut del sistema de la Boleta Única de Papel (BUP), que, en el caso local, se caracterizó por su agilidad pero también por un fuerte aumento del voto en blanco.

En Neuquén, los votos recurridos fueron 502 en la categoría de diputados y 542 en la de senadores. Mientras que los impugnados llegaron a 117 y 61 en cada uno de esos tramos. Los votos nulos, que también serán revisados, llegaron por su parte a 11.659 y 14.319, respectivamente.

Además, de las 1.747 mesas que se dispusieron en toda la provincia, unas siete quedaron sin escrutar. Sus resultados también se conocerán con el escrutinio definitivo.

Si bien es posible que alguna de las fuerzas políticas incorpore votos, vale aclarar que el proceso no modificará el reparto de bancas conocido el domingo por la noche.

Los resultados de las elecciones en Neuquén

De acuerdo al escrutinio provisional, que llegó al 99,59% de las mesas, La Libertad Avanza se impuso en el tramo de senadores con el 35,63%, seguida por La Neuquinidad (29,52%) y Fuerza Patria (13,93%). Más atrás se ubicaron Más por Neuquén (8%), Fuerza Libertaria (5,71%), el FIT-U (4,73%), Desarrollo Ciudadano (1,45%) y Movimiento al Socialismo (1%).

Para diputados, también lideró La Libertad Avanza, que reunió el 33,36% y quedó por encima de La Neuquinidad (31,55%) y Fuerza Patria (13,13%). Luego se ubicaron Fuerza Libertaria (7,19%), Más por Neuquén (6,10%), el FIT-U (4,51%), Desarrollo Ciudadano (2,14%), Unidad Popular (1,13%) y Movimiento al Socialismo (0,85%).

Los votos válidos para la categoría de senadores en Neuquén fueron 422.033. En diputados esa cifra fue de 423.197.