El debut de la Boleta Única de Papel dejó récord de votos en blanco para diputados en Neuquén

La Boleta Única de Papel (BUP) debutó en las elecciones legislativas del domingo con buenos resultados, en general, y se destacó la agilidad del proceso de votación y de escrutinio, aunque dejó un récord del 9,3% en la categoría de diputados en Neuquén.

“Es muy fácil para votar”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa el domingo y una de las cuestiones que resaltó como un logro clave del nuevo sistema fue el hecho de que obliga a los ciudadanos a votar por categorías individuales, eliminando la “lista completa” o lista sábana. Según el gobernador, esto “fortalece la democracia” al forzar un mayor conocimiento de los candidatos.

Sin embargo, los resultados del recuento provisorio en Neuquén dan una pista de uno de los problemas que parecen haberse dado entre los electores que usaron por primera vez el sistema.

Con más del 99% escrutado, los datos indican que hubo una preponderancia del voto en blanco en la categoría de diputados por sobre la de senadores.

La boleta única no incluía ningún casillero para optar por “boleta completa”, sino que cada elector debía seleccionar su preferencia por cada tramo de la lista, es decir, marcar dos veces en las provincias como Neuquén donde se disputaban bancas en las dos cámaras del Congreso.

Eso pudo haber llevado a que un número importante de votantes haya seleccionado solo a los candidatos de la parte superior y no hayan completado el tramo inferior, a juzgar por el comportamiento en estas categorías.

Cuántos votos blancos hubo en diputados

Según la información disponible del recuento provisorio, en la categoría de diputados hubo en Neuquén 40.519 votos en blanco, un 9,3% del total, mientras que en la de senadores el número se redujo a 15.795, apenas un 3,6%.

En cambio, fue al revés la relación de los votos nulos: en el tramo de diputados, se contabilizaron 11.659 votos según los datos provisorios y, en senadores, fueron más: 14.349.

Los resultados oficiales y finales se conocerán recién luego del escrutinio definitivo que comenzará hoy la Junta Electoral Federal desde las 18.

En Neuquén, se usará por primera vez para el recuento el Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Confluencia, en calles Boerr y Obrero Argentino.