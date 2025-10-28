Mapa: La Libertad Avanza pintó de violeta casi todos los barrios de Neuquén capital

La Libertad Avanza consiguió el domingo un triunfo contundente en la capital de Neuquén, la de mayor peso en el padrón electoral de la provincia. La ciudad que hoy conduce Mariano Gaido era un bastión clave a conquistar en estas legislativas de medio término y quienes lo consiguieron fueron los representantes de Javier Milei, que se impusieron en prácticamente en todos los barrios.

De 25 circuitos electorales que se contabilizaron para estos comicios, el partido pintó de violeta 24 y solo dejó a La Neuquinidad con un modesto triunfo en la zona del noroeste, una de las menos pobladas.

Según pudo relevar Diario RÍO NEGRO de los datos publicados en el recuento provisorio para la categoría de senadores, La Libertad Avanza alcanzó en la capital unos 66.001 votos frente a 43.305 que obtuvo La Neuquinidad de Rolando Figueroa. Esa ventaja hizo muy difícil que la alianza del gobernador pudiera revertir el resultado, aún cuando consiguió triunfos en la mayoría de los departamentos.

Es que la ciudad de Neuquén concentra un 42,5% del padrón total de la provincia y, junto con sus vecinas de Centenario y Plottier, alcanza a concentrar más de la mitad de los votantes habilitados. Pese a que la candidata fuerte de La Neuquinidad, la ahora senadora electa Julieta Corroza, es oriunda de esta última, en ambas localidades también ganó La Libertad Avanza en todos los circuitos.

El triunfo por barrios

En el caso de la capital, los resultados obtenidos por el partido de Milei, que llevó a Nadia Márquez y a Pablo Cervi encabezando las candidaturas para la Cámara Alta, oscilaron entre un 30% y hasta un 48%, según los circuitos.

Los triunfos más holgados fueron en barrios como Centro Este, Santa Genoveva y Rincón de Emilio, en donde superaron el 45% de los votos. Pero también consiguió imponerse con márgenes amplios en Sapere, Alta Barda, Terrazas del Neuquén, en Valentina y barrios del sur de la ciudad como Belgrano, Río Grande y Villa María.

En total, los votos de La Libertad Avanza en la capital, según el recuento provisorio que llegó a más del 99,6% escrutado, fueron 66.001. El número representa casi el 47% de los sufragios que reunió en total, es decir que casi la mitad de su electorado provino de los barrios de Neuquén.

La Neuquinidad, en cambio, quedó segundo con 43.305 votos en el bastión de Mariano Gaido y al que el gobernador Figueroa apostó con una seguidilla de inauguraciones y actos como parte de la campaña.

El antecedente de 2023

Los resultados, de todas formas, no son muy diferentes de los que se dieron en el 2023, cuando la capital también se tiñó de violeta en apoyo de Javier Milei en las presidenciales. Los votantes capitalinos optaron por el libertario para la categoría nacional, por Figueroa para la provincial y por Gaido, que en ese entonces apoyaba al candidato del MPN, Marcos Koopmann, para el municipio.

En estas legislativas, La Libertad Avanza se hizo fuerte en el departamento Confluencia, pero también en los del sur como Lácar, Los Lagos y Huiliches. En la categoría de senadores también se impuso en Zapala, gracias al triunfo que obtuvo en la ciudad cabecera donde transita su segundo mandato Carlos Koopmann. La Neuquinidad, por su parte, dominó el resto de la geografía provincial.