En Bariloche, Fuerza Patria le ganó por escaso margen a la Libertad Avanza y el oficialismo reconoció temprano la derrota

La candidata de Fuerza Patria Adriana Serquis logró ingresar a la Cámara de Diputados y su compañera Ana Marks a la se Senadores. (foto Alfredo Leiva).

Cuando aparecieron minutos después de las 21 de este domingo los datos del escrutinio provisorio en la pantalla gigante del centro de cómputos de Fuerza Patria en Bariloche hubo caras de incredulidad. Miradas que se cruzaban. Nadie entendía bien qué había sucedido. El color violeta cubría casi todo el país y el peronismo apenas respiraba en algunas provincias.

El resultado de Bariloche parecía a esa hora de la noche casi anecdótico. En esta ciudad, Fuerza Patria salvó la ropa. Ganó. Pero a pesar del triunfo por escaso margen, no había mucho entusiasmo en el centro de cómputos ubicado en la calle Ruiz Moreno, entre Anasagasti y Fagnano.

Tampoco en el hall del gimnasio Pedro Extremador, en el centro de la ciudad, donde estaba previsto el festejo. Los datos de los resultados nacionales opacaron la víctoria electoral en la ciudad con la mayor población de Río Negro.

Muchos dirigentes locales y militantes expresaban su descontento. Abundaban los rostros de preocupación por el incierto escenario para el futuro.

Los datos que llegaban de las escuelas no eran los esperados en el centro de cómputos de Juntos Somos Río Netro, en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Los que miraban sus celulares no podían creer los datos de la provincia de Buenos Aires. La exintendenta María Eugenia Martini y el concejal -y candidato a diputado nacional) Leandro Costa Brutten charlaban con las personas que se aproximaban a saludarlos. Pero también para tratar de buscar alguna explicación a lo sucedido, sobre todo, en la jurisdicción que gobierna Axel Kicillof.

La desazón en el búnker del oficialismo

En el búnker de Juntos Somos Río Negro habían tirado la toalla antes de las 21. El candidato a diputado nacional Juan Pablo Muena (actual ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de la provincia) reconoció a esa hora que la tendencia era irreversible. Juntos estaba tercero. Lejos de Fuerza Patria y LA. “La elección se polarizó”, sostuvo Muena.

La sensación de derrota se percibía desde las 20 entre la dirigencia y militancia que se acercó a la sede del oficialismo de la calle Pasaje Gutiérrez al 600 de Bariloche.

El candidato a diputado nacional de Juntos, Juan Pablo Muena, reconoció la derrota del oficialismo alrededor de las 21 de este domingo. (foto Alfredo Leiva)

Los fiscales llegaban con planillas bajo el brazo de las escuelas de la ciudad con malas noticias. Muena respondió las preguntas de la prensa con calma. La procesión iba por dentro. “Siempre tenemos que hacer una autocrítica”, admitió.

No pudieron romper la polarización

Explicó que la ciudadanía eligió que sean los representantes de partidos nacionales los que decidan en el Congreso los temas que urgen para la provincia. Lo dijo con tono reflexivo. Pero apesadumbrado. Entre la dirigencia local del oficialismo se habían ilusionado con romper la polarización entre el peronismo-kirchnerismo y la LA. No pudieron.

Cuando se apagaron las cámaras de televisión y los celulares de las radios se alejaron, Muena reunió a los dirigentes y militantes del oficialismo para agradercerles el acompañamiento.

“No alcanzó; la polarización nos llevó puestos”, afirmó. A su lado estaban Carlos Valeri y la concejal Natalia Almonacid. Muena dijo que en todos estos años “hemos tenido muchos tropiezos y este es uno más”.

Dirigentes y militantes del oficialismo se congregaron en la sede partidaria en Bariloche a la espera de los resultados de la elección de este domingo. (foto Alfredo Leiva)

Los datos provisorios en Bariloche

Los datos provisorios -suministrados por el oficialismo provincial- indicaban anoche que en la categoría para senadores, en Bariloche Fuerza Patria obtuvo 23.243 votos, lo que representa el 31,17%. En segundo lugar se ubicó la Libertad Avanza, con 20.966 votos, es decir, el 28,12% del total de los sufragios válidos.

Juntos quedó relegado al tercer lugar en categoría senadores, con 14.317 votos, lo que equivale al 19,20%. El Pro fue cuarto, con 4.565 votos; lo que equivale al 6.12%. El Frente de Izquierda consiguió 3.976 votos (5,33%). La lista la completaron Primero Río Negro, 2.206 votos (2,96%) y el MAS con 1.002 votos (1,34%).

En la categoría diputados, ganó Fuerza Patria con 21.217 votos (29,94%) en Bariloche, seguido de la Libertad Avanza, que recibió 21.217 votos (28,60%) y Juntos sumó 15.070 votos (20,31%). El Frente de Izquierda quedó cuarto porque obtuvo 3.028 votos (4,08%) y detrás se ubicó el Pro, con 2.831 votos (3,82%).

Si esos resultados se confirman, Bariloche tendrá a las peronistas Ana Marks, en el Senado, y a Adriana Serquis, en Diputados.

En Bariloche votaron 74.567 electores, lo que representa el 67,36% de un padrón de 110.695 ciudadanos habilitados.

En el centro de cómputos de Fuerza Patria no había descanso en la carga de datos que llegaban desde las escuelas de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El resultado nacional opacó el triunfo de FP en Bariloche

Pasadas las 21, en el gimnasio Pedro Estremador la dirigencia del peronismo-kirchnerismo seguía reunida haciendo análisis de la elección.

Masticaban bronca por lo sucedido y con unas empanadas trataban de superar la amargura. Había militantes que profetizaban horrores con un Javier Milei fortalecido en el Congreso. Otros estaban en su mundo. La concejal Julieta Wallace hasta tiraba unos pasos de baile al ritmo de un tema de los Rendondos.

En el búnker de Juntos aún estaba la pantalla gigante encendida. Y quedaban unos pocos militantes y dirigentes en el interior de la sede partidaria.

Desde la calle se podía observar videos de Muena sonriente. Que multiplicaba abrazos en plena campaña. Era otro momento. Este domingo, las urnas dieron su veredicto y Juntos perdió más que una elección. Se quedó sin representación en el Congreso.