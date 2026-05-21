Inesperado protagonista: el gato del Beşiktaş trae suerte al Aston Villa en la final de la UEFA Europa League

El "gato del Beşiktaş" que se volvió viral en la final de la UEFA Europa League y le dio suerte a Aston Villa.-

La gran final de la UEFA Europa League, donde se consagró el Aston Villa, dejó una postal inolvidable que trascendió lo estrictamente deportivo: en la previa del decisivo encuentro disputado en Estambul, las cámaras oficiales de la transmisión internacional captaron a un inesperado protagonista sobre el césped del Estadio Tüpraş, el ya bautizado por las redes como el «gato del Beşiktaş».

El felino sorteó todos los controles de seguridad y caminó con total parsimonia por el terreno de juego de la mítica cancha de Turquía, capturando la atención de los simpatizantes de todo el mundo. Lo que comenzó como una simpática anécdota de color se transformó, con el correr de los minutos, en un fenómeno místico para los hinchas de Aston Villa, quienes señalaron que la presencia del animal inclinó la balanza de la suerte en favor del nuevo monarca del certamen.

La irrupción del gato del Beşiktaş en el Estadio Tüpraş de Turquía

El ingreso de animales a los campos de juego de Estambul es una característica identitaria de la ciudad, pero pocos escenarios tienen la trascendencia de una final de la UEFA Europa League.

El gato del Beşiktaş en el Estadio Tüpraş, de Turquía. Le trajo suerte a Aston Villa.-

El felino, apodado el gato del Beşiktaş por habitar las instalaciones del club dueño de casa, se paseó por el césped del Estadio Tüpraş minutos antes de que los equipos salieran a realizar el calentamiento competitivo.

La UEFA, a través de sus plataformas digitales, replicó las imágenes del felino interactuando con el entorno, lo que generó una oleada inmediata de interacciones y memes en plataformas como X y TikTok.

El gato del Beşiktaş en el Estadio Tüpraş, de Turquía. Le trajo suerte a Aston Villa.-

Lejos de generar disturbios o retrasos en el cronograma oficial de la organización, el animal se retiró hacia los laterales de forma pacífica, dejando una atmósfera distendida en las tribunas antes de que comenzara a rodar la pelota en suelo turco.

El Aston Villa se coronó campeón de la UEFA Europa League frente al Freiburg

En el plano estrictamente futbolístico, el misticismo en torno al gato del Beşiktaş pareció surtir un efecto inmediato sobre el desarrollo del juego. El Aston Villa de Inglaterra se consagró campeón de la UEFA Europa League, tras derrotar en una final vibrante al Freiburg de Alemania.

Los fanáticos del conjunto británico no tardaron en adoptar la figura del felino de Turquía como el talismán oficial de la consagración, inundando las redes sociales con ediciones del animal vistiendo los colores del club de Birmingham.

Con este triunfo histórico frente al Freiburg, el cuadro de la Premier League inscribe su nombre en las páginas doradas del continente, en una noche de mayo que será recordada tanto por la destreza táctica de sus jugadores en el Estadio Tüpraş como por la silenciosa bendición del felino más famoso de la temporada.