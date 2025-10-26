En Río Negro votó el 65% del padrón y empezó el recuento de votos

Cerraron las urnas y empezó el recuento de votos en Río Negro.. Foto: Chino Leiva

Cerraron las urnas y en Río Negro se conoció que un promedio del 65% de los electores emitieron su voto este domingo para elegir los futuros senadores y diputados en representación de la provincia.

La información oficial de la Justicia Electoral mencionó el promedio del 65% aunque algunos partidos políticos indican una cifra superior de entre el 67 y 70%.

El nivel de votantes en cada ciudad

Según datos partidarios, en Bariloche el nivel de votación fue del 65% promedio; en Cipolletti el 70%; en Roca el 75%; en Allen entre el 65 y 70%; en Catriel el 67% y en Cinco Saltos el 70%.

Según los datos históricos de participación en Río Negro en 2023 en las elecciones generales votó el 77% del padrón; en 2021 cuando se realizó la anterior elección de medio término llegó al 71,2% y en 2019, la general tuvo un 80,16% de participación.

En todas las escuelas de la provincia comenzó el recuento de votos con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

En Cipolletti hay una dura pelea

Según información que se está actualizando en el búnker de Juntos Defendemos Río Negro, habría una pelea cabeza a cabeza entre La Libertad Avanza y Juntos Defendemos Río Negro para Senadores y, en el caso de Diputados, LLA tendría ventaja teniendo en cuenta la presencia de Aníbal Tortoriello. Fuerza Patria se ubicaría en tercer lugar, pero estos datos corresponden aproximadamente a un 15% de las mesas de la ciudad.

Noticia en Desarrollo