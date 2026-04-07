En el primer bimestre del 2026, las ventas de inmuebles en Río Negro bajaron, pero aparecen indicios de recuperación

La reducción de las operaciones se reflejó en el país, pero aparecen algunas señales de recuperación en el sector.. Foto: Marcelo Ochoa.

La tendencia de crecimiento del año pasado en las operaciones de compraventa de inmuebles se alteró y, según los datos oficiales, en el primer bimestre del 2026 se detectó una caída interanual que llegó al 5,7%.

Simultáneamente, actores del sector admiten que, desde marzo, asoman ciertos indicios de recuperación.

Los números del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia indican un declive en el período enero-febrero y el descenso incluso es superior si se coteja con la cantidad del bimestre anterior, es decir, del cierre del 2025.

La disminución responde evidentemente al contexto económico financiero, empezando por la retracción de créditos hipotecarios por el incremento de sus tasas de interés en la última parte del año pasado.

Los operadores inmobiliarios aceptan mayor movimiento en el transcurso de marzo, que se orientó mayormente a la venta de inmuebles pequeños.

Escrituras de enero-febrero 1.716 registradas en ese lapso en el 2026. Las inscripciones en igual período del año pasado sumaron 1.820

Esta particularidad -explican- corresponde a razones de rentabilidad porque esas unidades tienen la mayor demanda de alquiler y, además, el valor locatario del servicio ofrece mejor rentabilidad que otras inversiones. En cambio, los inmuebles de dimensiones superiores exigen alquileres altos y, por eso, poco requeridos.

También, los bancos reactivan sus préstamos para vivienda, con diferentes modalidades, incluyendo alternativas en dólares. Las tasas de interés se ajustan, a pesar de que los bancos también refuercen sus exigencias frente a un contexto de creciente morosidad.

En el 2025, el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro inscribió un 20% más de operaciones de compraventa que en el 2024.

El año pasado, el alza de las tasas y la reducción de los créditos fueron motivos suficientes para la disminución de las operaciones inmobiliarias.

Las estadísticas del Registro de la Propiedad Inmueble consignan un alto movimiento en el lapso enero-febrero, llegando a 12.327 trámites, de los cuales, 1.716 fueron inscripciones de compraventa. La actividad general significó una suba del 4,9%, pero las escrituraciones cayeron un 5,7%, siempre en relación a igual período del 2025 cuando se sumaron 1.820 trámites por cambio de titulares de dominios.

El total de “compraventa” del año pasado fueron 10.655, que equivale a 1.775 operaciones por cada bimestre. Esas estadísticas reflejaron un crecimiento cercano al 20% en comparación con el 2024.

Esa curva ascendente se alteró en el inicio del 2026, con el declive en el lapso enero-febrero. Esa caída se repite en otros distritos, incluso los datos de Ciudad de Buenos Aires indican una baja interanual de casi el 17%, según los registros de su Colegio de Escribanos.

El descenso en la provincia de Buenos Aires fue del 4%, siempre con datos más negativos de la presencia de hipotecas.

En esa provincia, también, martilleros y escribanos relativizan el golpe con el argumento de factores estacionales, más allá de las existencias de las razones financieras.

Hay expectativa, en líneas generales, de que el regreso de líneas de créditos hipotecarios de los bancos revierta la baja de los inicios del 2026.