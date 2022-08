En medio de desconfianzas, Juntos por el Cambio quiere cerrar la grieta

Elisa Carrió no había reaparecido, Sergio Massa todavía no era ministro y la interna del Gobierno acaparaba toda la atención cuando los líderes de Juntos por el Cambio se vieron por última vez, por zoom, el mes pasado. En un escenario muy diferente, la plana mayor de la alianza opositora volverá a reunirse cara a cara en medio de dardos propios y externos que alimentan las desconfianzas mutuas.

El encuentro será el próximo miércoles. Se darán cita los presidentes de los partidos y los jefes de los bloques parlamentarios para sentar postura sobre la coyuntura nacional y, sobre todo, para limar asperezas después de una semana de fuego cruzado.

“No está zanjado el tema Carrió”, confió una fuente de JxC, que imagina que más de uno alzará la voz en la cumbre. En la previa, los “popes” de la coalición mantienen un fuerte hermetismo para no agitar aún más las aguas. “Están esperando que baje un poco la espuma”, ilustró otro de los consultados.

La Coalición Cívica se reunió el viernes en la sede del Instituto Hannah Arendt (sin Carrió) y trató de poner paños fríos. “Desde la Coalición Cívica ARI, socios fundadores de la alianza Juntos por el Cambio, reafirmamos nuestro compromiso para mantener a este espacio unido”, expresaron legisladores nacionales, porteños y bonaerenses del partido.

No solo Carrió abrió una grieta en JxC . En su discurso de esta semana en el Consejo de las Américas, Massa sembró sospechas que abonan la versión de la fundadora de la Coalición Cívica acerca del vínculo que mantiene el ministro con distintos dirigentes opositores.

“Cuando me tocó asumir, uno de los tantos líderes de la oposición, a la noche tarde, me llamó para felicitarme y ponerse a disposición. Y a la mañana siguiente me volvió a llamar para preguntarme si iba a contar quiénes de la oposición me llamaron, porque de cara a la interna le convenía seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa…”, sugirió Massa.

El funcionario jugó al misterio y anticipó que no respondería consultas periodísticas sobre quién lo llamó, aunque se conoce la amistad que mantiene tanto con el gobernador jujeño Gerardo Morales como con el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y también con el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, uno de los apuntados por Carrió.

Ritondo se cuidó especialmente de no exhibir su relación con Massa en la sesión donde se aprobó la renuncia del tigrense a la presidencia de la Cámara baja. En esa oportunidad hablaron los jefes de bloque, pero el exministro bonaerense se excusó de tomar la palabra y le dejó el lugar a Waldo Wolff, quien repartió críticas a Massa y al Gobierno.

Larreta fue el primero en hablar de la búsqueda de consensos. Pero el jefe de Gobierno porteño parece estar condicionado por los “halcones”: en enero faltó a una reunión con el entonces ministro Martín Guzmán por la negociación de la deuda con el FMI porque, según habría confesado, eso le hubiese ocasionado “problemas internos”.

En el caso de Morales, quedó envuelto en una polémica en el mes de abril cuando tuvo que salir a desmentir un acuerdo con el Gobierno por las vacantes en el Consejo de la Magistratura. “Ya sabemos lo que pasa cuando uno es amigo de Massa”, le habría dicho el expresidente Mauricio Macri al gobernador jujeño en un encuentro de la Mesa Nacional.

En este complejo escenario también se metió el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al recibir a referentes del radicalismo nacional. Por su despacho pasaron Morales, Facundo Manes y el senador Martín Lousteau, entre el desconcierto y el enojo de los opositores locales.