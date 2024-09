En Neuquén analizan adelantar el inicio de clases en 2025: ¿cuál es el motivo?

El gobierno de Neuquén analiza adelantar el comienzo de las clases en 2025. ¿Cuál es el motivo?

La información surgió de declaraciones de la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien estima comenzar el ciclo del año próximo a mediados de febrero.

Según aseguró Martínez, esta medida apuntaría a sumar más espacios de evaluación y planificación. Sin embargo, sería una repuesta al «complicado» presente que atraviesa el sistema educativo a raíz de las medidas de fuerza del gremio docente Aten.

«Estamos analizando algunas herramientas que nos permitan durante el verano reforzar espacios de formación y de contención y de acompañamiento a las trayectorias de alumnos y alumnas«, explicó. Y seguidamente, añadió: «Estamos evaluando un inicio de ciclo anticipado para el próximo año; y estamos hablando de mitad de febrero«.

La ministra se refirió a las particularidades del presente año escolar y señaló que «ha sido un año complejo, más allá de la cantidad de días de clase que se han interrumpido». Martínez destacó la variabilidad en la situación entre diferentes instituciones educativas: «Hay escuelas en las que el paro fue de 20 días y hay otras en las que no tuvieron un solo día de paro».

Respecto de la recuperación de contenidos, Martínez indicó que existen diferencias entre los niveles educativos. «Hay niveles como Primaria donde es más sencillo evaluar si se pudo hacer la recuperación de contenidos; es diferente en Media, donde la regularidad está muy atravesada por muchos otros factores y variables», explicó. Sin embargo, aseguró que «hay un esfuerzo de todos los equipos de los niveles y de una gran base de equipos para trabajar en la recuperación de contenidos«.

La ministra también hizo hincapié en el compromiso del gobierno provincial con el cambio y la mejora del sistema educativo. «Somos parte de un gobierno que ha venido a cambiar las cosas -afirmó- y para cambiar las cosas todos tenemos que poder, de una manera destacada, de una manera respetuosa, pero de una manera muy comprometida, dar todas las discusiones que hay que dar».

Presentismo docente: cómo lo aplican otras provincias y por qué esperan que funcione en Neuquén

Por Andrea Durán

La huelga que interrumpió las clases en Neuquén durante más de dos meses confirmó una constante que se repitió en todas las provincias que aplicaron leyes de presentismo o incentivos a los docentes con buena asistencia. Conflictos extendidos que se diluyeron en el tiempo y finalmente se apaciguaron cuando empezó a notarse el efecto en los salarios fue el norte que siguió el gobierno de la experiencia de otros.



En el país, son al menos ocho provincias las que tienen algún tipo de régimen de presentismo: la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y ahora Neuquén. Algunas de las iniciativas están desde hace años, como el adicional llamado “Ítem Aula” que implementó Alfredo Cornejo en 2016, pero la mayoría se sumaron este 2024 de la mano de gobernadores nuevos.

Así surgió a principios de año la ley de “Profesionalidad docente” que aprobó la Legislatura de Chubut a pedido de Ignacio Torres y que estableció un adicional del 15% mensual para quienes asistan a clase la totalidad de días hábiles y acrediten tareas de capacitación. La ley permite hasta tres faltas mensuales justificadas, pero con un descuento porcentual de este ítem.



Un adicional con igual nombre también aprobó este año Córdoba, a través de una resolución del gobierno de Martín Llaryora. El “ítem de Profesionalidad docente” es un plus remunerativo y mensual destinado al personal de todos los niveles y modalidades que representa un 10% del total de conceptos remunerativos y, para cobrarlo, los maestros no pueden superar las tres faltas justificadas y una no justificadas.

También antes que en Neuquén, en abril de este año, Santa Fe avanzó en otra iniciativa para “premiar” a los docentes que no falten a clases. Lo estableció el gobernador Maximiliano Pullaro vía decreto bajo el nombre “Asistencia Perfecta”. Consiste en un incentivo mensual y otro trimestral cuyos montos se irán actualizando, pero que representan desde 57.000 pesos para el maestro que recién se inicia y hasta 114.000 para el cargo más alto.



“Esto no es presentismo, esto es un premio que da el gobernador de la provincia, a través de una administración eficiente del sistema y de los niveles de control”, defendió Pullaro.

En esa provincia, como también en Chubut y otras que implementaron medidas similares, hubo conflicto con los sindicatos docentes.

En Mendoza, aseguraron a Diario RÍO NEGRO que la provincia logró mejorar sus indicadores desde que se implementó, en 2016: de 5 sueldos que se pagaban por cada docente, se bajó a un promedio de 1,6.

Otras estrategias, como la de aplicar descuentos a quienes falten, se aplican en Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz. Esta última fue utilizada de ejemplo por el diputado Claudio Domínguez (MPN) para señalar a sus pares del kirchnerismo que no quisieron acompañar el presentismo en Neuquén.



En Santa Cruz, había aplicado un esquema de descuentos Néstor Kirchner cuando fue gobernador en los 90 y, en 2019, lo reinstaló su hermana Alicia Kirchner con una resolución que asignaba puntaje extra a los docentes con “asistencia perfecta”.

Presentismo en Neuquén: en octubre se cobra

En la provincia de Neuquén, la ley está vigente desde julio y todavía no tuvo efecto concreto en los sueldos de los maestros y maestras. Está previsto que el primer cobro trimestral sea con los haberes de septiembre, es decir, su implementación y alcance se conocerá el próximo mes.

Según se había adelantado, la suma podría alcanzar los 139.500 pesos de bolsillo para un docente de grado.

La versión del presentismo que aprobó la Legislatura es un “Adicional al Desarrollo Profesional Docente” y funciona como un plus del 15% que percibirán quienes no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y dentro de ellas, dos por mes).

La ley 3447 entró en vigencia el 1 de julio, aunque tras la negociación que hizo el gobierno con ATEN en agosto se acordó que los requisitos recién empiecen a contar a partir del 19 de agosto.

El conflicto con el sindicato se extendió por ocho semanas, una previo al receso y las siguientes al retomar las clases. La huelga se levantó el jueves por pedido de la conducción provincial de Marcelo Guagliardo, luego de que el Tribunal Superior de Justicia declarara la admisibilidad de su planteo de inconstitucionalidad.

Este paso formal, que el dirigente calificó como un “logro enorme”, no implica en rigor que la ley se encamine a ser revertida. En Mendoza, que fue pionera con su adicional “Ítem Aula”, la Suprema Corte de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley dos años después de su sanción.