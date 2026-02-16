En Olivos, Javier Milei y Patricia Bullrich ajustan la estrategia para la reforma laboral: qué pasa con las licencias médicas

En plena jornada de feriado por Carnaval, el presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El encuentro tuvo como objetivo central coordinar la estrategia legislativa para la reforma laboral, en un clima de tensión por los cambios previstos en el artículo 44, que regula las licencias médicas y ha generado cortocircuitos con sectores de la oposición.

A través de sus redes sociales, el mandatario ratificó la impronta de su gestión: “¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días”, expresó Milei junto a una fotografía con la senadora. La reunión resultó clave para pulir los detalles del temario de cara al cierre de las sesiones extraordinarias, prorrogadas oficialmente hasta el 28 de febrero.

El debate por el artículo 44: ¿se recorta el pago por enfermedad?

La preocupación central del Ejecutivo es asegurar la sanción de la reforma sin modificaciones que obliguen a devolver el proyecto al Senado. El punto de conflicto es el artículo 44, que propone una reducción en el pago de salarios durante las licencias por enfermedad ajenas al trabajo.

Actualmente, el empleado percibe el 100% de su remuneración; el plan oficial de recortar ese porcentaje encendió las alarmas en el Congreso. Ante el rechazo opositor, la mesa política del Gobierno —integrada por Santiago Caputo, Manuel Adorni y Martín Menem— analiza alternativas para evitar que este punto se convierta en un obstáculo para la ley general.

Estrategia política y agenda legislativa

Desde el entorno presidencial aclararon que el encuentro se centró en la táctica política de alto nivel y no en el detalle técnico, tarea delegada a la mesa coordinadora del Jefe de Gabinete. El objetivo es sumar nuevos triunfos legislativos tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Además de la reforma laboral, el oficialismo busca avanzar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Ley Penal Juvenil. “La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro”, sentenció el Presidente, dejando clara su postura de no ceder en la transformación del marco laboral a pesar de las resistencias y los ajustados plazos del calendario.