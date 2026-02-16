Reforma laboral en el Diputados: la CGT podría definir un paro general por los cambios relacionados a licencias médicas

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene este lunes un encuentro clave para evaluar los pasos a seguir ante el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La reunión, que comenzó a las 11 bajo modalidad virtual, tiene como objetivo principal consensuar la fecha de una posible medida de fuerza nacional que coincida con el debate legislativo previsto para esta semana.

Los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), decidieron adelantar el cónclave para ajustar los tiempos sindicales al cronograma parlamentario. La intención de la central es que la movilización o el cese de actividades tenga lugar el miércoles 18 o jueves 19, días en los que el oficialismo busca obtener la sanción definitiva de la ley.

El punto de fricción: cambios en las licencias médicas

Aunque la CGT mantiene reparos sobre el nuevo esquema indemnizatorio, el foco de conflicto se desplazó hacia el artículo 44 del proyecto. Este punto, incorporado durante el debate en el Senado, modifica el régimen de haberes por licencias debido a enfermedades o accidentes ajenos al trabajo.

El texto propone una escala salarial diferenciada durante el período de inasistencia justificada, estableciendo un piso del 50% de la remuneración (con un tope del 75% en casos específicos), en contraste con el pago del 100% que rige actualmente. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la medida busca desincentivar el ausentismo y otorgar previsibilidad a las empresas, el sector gremial lo interpreta como una afectación directa a la estabilidad de los ingresos del trabajador en situaciones de vulnerabilidad.

El rol del transporte y la cohesión interna

A diferencia de discusiones previas, la central obrera muestra hoy una postura más uniforme. Los sectores tradicionalmente más dialoguistas han alineado sus posiciones con los bloques que exigen una respuesta institucional más firme ante los cambios en el régimen de licencias.

En este esquema, el acompañamiento del transporte resulta fundamental. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, ha manifestado su adhesión a la estrategia que defina la central mayoritaria. El respaldo de los gremios del transporte es el factor que garantiza el alcance efectivo de cualquier medida de fuerza en los grandes centros urbanos del país.

Se espera que, tras finalizar la reunión de este lunes, la CGT emita un comunicado oficial detallando la modalidad y la fecha del plan de lucha, en una semana que será determinante para el futuro del marco laboral argentino.