Semana corta y definiciones: el Gobierno apura la reforma laboral en Diputados con las licencias médicas en el centro del debate

Tras el receso por los feriados de Carnaval, el Congreso retomará su actividad en un escenario de máxima tensión y tiempos ajustados. En esta semana corta de apenas tres días hábiles, el oficialismo busca dar el golpe final para convertir en ley la reforma laboral, mientras la oposición diseña una estrategia de dilación centrada en el polémico recorte de haberes por licencias médicas.

El Poder Ejecutivo ha dado la orden directa de no perder un solo minuto. Luego de que el Senado otorgara la media sanción el pasado 12 de febrero, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó un cronograma exprés para agotar el debate antes de que expire el período de sesiones extraordinarias, prorrogado oficialmente hasta el 28 de febrero.

Miércoles y jueves: los días clave en Diputados

El plan de los libertarios comienza a ejecutarse este miércoles 18 de febrero a las 14:00, con la convocatoria a un plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo de Lisandro Almirón es obtener el dictamen de mayoría ese mismo día.

De cumplirse los plazos previstos, el oficialismo pretende desembarcar en el recinto el jueves 19 para una sesión que se vaticina maratónica, con una duración estimada de más de 20 horas. Si bien en el bloque oficialista hay optimismo por lograr la sanción definitiva sin modificaciones, existen tensiones internas con el PRO, que presiona para incluir a las billeteras virtuales como medio de pago de haberes.

La estrategia opositora: dilatar para desgastar

La mayor preocupación del Gobierno radica en la táctica de los bloques opositores más críticos. El foco no es solo el rechazo, sino la modificación de artículos sensibles —como la reducción salarial por enfermedad y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)— para forzar que el proyecto deba regresar al Senado en segunda revisión.

Si la oposición logra introducir cambios, los tiempos parlamentarios harían imposible que el Senado ratifique la ley antes del cierre de las extraordinarias. De esta forma, buscarían privar a Javier Milei de presentar la «modernización laboral» como un hecho consumado durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

Actividad paralela en la Cámara Alta

Mientras Diputados se convierte en el epicentro de la reforma laboral, el Senado mantendrá una agenda cargada de temas institucionales y de política exterior para exprimir la semana: