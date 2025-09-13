En Regina, Weretilneck juntó a 28 intendentes que respaldan a los candidatos del oficialismo

La convocada reunión a Regina de Juntos y aliados concluyó con el respaldo de 28 intendentes a los candidatos al Congreso Nacional del oficialismo provincial.

“La verdadera fuerza de Río Negro late en cada ciudad y en cada pueblo”, afimaron los firmantes mientras también cuestionaron el «abandono» del Gobierno Nacional.

El respaldo comunal comprendió a la totalidad de mandatarios de Juntos y de los radicales. Aliados también respaldaron, como el reginense Luis Albreiu, el barilochense Walter Cortés y Enrique Rossi, de Cinco Saltos.

En el documento, los intendentes ratifican su “compromiso con el espacio Juntos Defendemos Río Negro” y su apoyo a la nómina para las elecciones del 26 de octubre, que encabeza Facundo López al Senado.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por la totalidad de candidatos: López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauhar para la Cámara Alta, y Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse para Diputados.

Previo a la firma del compromiso, el mandatario analizó el contexto y la estrategia para la campaña, “destacándose la importancia que tiene la labor” de los intendentes “en virtud del trabajo diario que tienen junto a cada vecino”.

El texto final reafirma que “somos los intendentes y las intendentas, junto al Gobierno Provincial, quienes brindan respuestas a los rionegrinos ante el retiro y abandono del Gobierno Nacional”.

Resaltan que los candidatos de Juntos “no responden a jefes nacionales ni a intereses ajenos, sino únicamente a las y los rionegrinos. Porque están donde hay que estar: sosteniendo la gestión provincial, haciéndose cargo de lo que la Nación abandonó, recorriendo cada localidad, escuchando a los vecinos y levantando con firmeza la voz de Río Negro en el Congreso”.

Agrega que “Río Negro no se arrodilla. Que nuestra provincia se defiende con dignidad, con coraje y con la fuerza de cada rionegrino. Es tiempo de poner a Río Negro primero”.

Además, los jefes locales destacaron al gobernador Weretilneck “como conductor del único proyecto provincialista y municipalista, que defiende la voz de la provincia en el Congreso”.

Finalmente, el acta lleva la firma de 28 jefes comunales: Enrique Rossi (Cinco Saltos), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Raúl Hermosilla (Comallo), Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero), Diego Agüero (Coronel Belisle), Lucas González (Chichinales), Diego Ramello (Choele Choel), Víctor Hugo Mansilla (Darwin), Hugo Cobarrubia (Dina Huapi), Bruno Pogliano (El Bolsón), Gustavo Amati (General Fernández Oro), Miguel Evans (Guardia Mitre), José Mellado (Ingeniero Jacobacci), Mabel Yauhar (Los Menucos), Robin del Río (Luis Beltrán), Miguel Petricio (Mainqué), Nelson Quinteros (Ministro Ramos Mexía), Miguel Cuminao (Ñorquinco), Daniela Cornejo (Pilcaniyeu), Miguel Jara (Pomona), Duilio Minieri (Río Colorado), Adrián Casadei (San Antonio Oeste), Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Marta Ignacio (Sierra Colorada), Roxana Fernández (Sierra Grande), Yamila Direne (Valcheta), Marcos Castro (Viedma) y Luis Albrieu (Villa Regina).