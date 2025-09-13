Esto es En Off: en diciembre estaría el fallo judicial por la pugna de la banca de Primero Río Negro

Para diciembre se espera que el juez electoral de Río Negro, Carlos Da Silva resuelva el pedido de Primero Río Negro -que ingresó hace un año- para la revocatoria del mandato del legislador roquense César Domínguez, que dejó ese partido y se pasó a La Libertad Avanza.

El 1° de julio se abrió un período de 90 días hábiles para que las partes presenten pruebas y, concluido ese período, el magistrado evaluará y fallará en este expediente donde Primero Río Negro reclama el lugar en la Legislatura al que accedió Domínguez en diciembre del 2023. El legislador, al poco tiempo, se enemistó con el presidente de PRN, Ariel Rivero y se alejó para solicitar luego el reconocimiento del bloque de La Libertad Avanza, que todavía no logró.

Ausencia, sospechas y razones volcadas

Existió una ausencia en el acto de Roca de Fuerza Patria. Lo encabezaron el diputado Martín y la intendenta María Emilia Soria, y el senador Martín Doñate. Pero, no estuvo el titular del PJ, Sergio Hernández. Eso generó especulaciones. “No fui porque tenía ya programado un viaje personal a Salta”, aclaró.

El móvil de campaña de los amarillos

La estrategia de campaña del PRO tiene una unidad de acción: ambos candidatos -Juan Martín al Senado y Martina Lacour a Diputados- se mueven y concurren juntos a los distintos contactos de su agenda. Recorren, además, la Provincia en una minivan posteada, con un chofer y un fotógrafo.

Un reencuentro en el acto de Bariloche

El sábado, en Bariloche, laexgobernadora Carreras esperaba el acto del Memorial de Malvinas. Weretilneck ingresó al lugar, se saludaron y la invitó a acercarse al frente pero ella, en un principio, se negó y argumentó su participación como vecina. Al final, aceptó y, en el discurso, el gobernador recordó su impulso en esa obra.

Otra demora paritaria y el reclamo de la Unter

En la paritaria del 8A, la delegación de la Unter arribó tarde y la ministra Campos se lo reprochó frente a los periodistas y, luego, la secretaria general Silvana Inostroza se le quejo por esa exposición. El último martes, los funcionarios se demoraron (no estaba Campos) y la sindicalista le pidió a Río Negro que también publicará ese atraso ajeno.

Visita del ministro al gremio en la previa a la paritaria estatal

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez mantiene su bajo perfil y mide sus contactos. Pero, este lunes, concurrió a la sede de ATE en Capital Federal para reunirse con el secretario general, Rodolfo Aguiar. Fue la pre-paritaria de las negociaciones que un rato después se darían en Viedma.

Aguiar fue anfitrión de Sánchez en Capital Federal.

Neuquén

El diputado se animó a la bici pero una hora

El diputado Claudio Dominguez (MPN) alterna sus épocas de altísima exposición con sus proyectos con otros de llamativo silencio. Por estas semanas atraviesa uno de los momentos de la segunda opción y se lo observa muy entretenido cuando acompaña en las inauguraciones diarias al intendente Mariano Gaido. Cuando la municipalidad inauguró la estación de Sibici en la Plaza de las Banderas, el legislador se animó a dar a una vuelta en la bicicleta eléctrica. En el caso de las rojas hay que pagar a través del celular por una hora para poder disfrutar de un paseo o ir a otro lugar de la ciudad que tenga estación. Dominguez dice que pagó una hora y aprovechó para recordar viejos tiempos.

Claudio Domínguez se animó a la bici eléctrica.

El oficio oculto del candidato

Gustavo Coatz es el delegado de la región Alto Neuquén. El profesional de la medicina es reconocido por el gobernador Rolando Figueroa como el mejor delegado y por eso lo eligió como candidato a senador por La Neuquinidad. El concejal José Manuel Soto le sacó la ficha y dijo que en sus años mozos fue fotógrafo.

Beatriz no se anda con chiquitas

La candidata a diputada nacional por Frente Patria, Beatriz Gentile, no se anda con chiquitas a la hora de aplicar formas de llegar a todos con un mensaje, al fin y al cabo es profesora. “Imposible que le vaya bien a una provincial y al país mal. Es como tener un camarote de lujo en el Titanic”. ¡Plop! como en una caricatura.

El nuevo tatuaje de la legisladora

Daniela Rucci se tatuó hace unos tres meses la figura que identifica al gremio petrolero que conduce su padre Marcelo: sangre negra. En LU5, el entrevistador se sorprendió de la obra de arte en su piel y la interpeló, contó la antiguedad y también dijo que no se iba a ir del MPN mientras dure su mandato com diputada provincial y criticó a las autoridades del MPN.

Le surgió competencia al candidato a senador

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, demostró sus dotes de guitarrero ante un auditorio crítico compuesto de jóvenes músicos que visitaron una exposición de propuestas educativas. Hasta ahora el guitarrero oficial era el candidato a senador Juan Luis Pepe Ousset y desde tierra adentro del Alto Neuquén surge un nuevo valor.

La candidata a senadora fue retada a un desafío

La candidata a senadora Julieta Corroza recibió un desafío en vivo y en directo del intendente Mariano Gaido en la actividad Mi ciudad corre en las actividades por el aniversario de la capitalidad de Neuquén. “Vamos a correr con la JUlio los 45 …”, se escuchó y no se refirió a kilómetros o minutos. Dicen que hubo un claro ganador pero no se publicó.