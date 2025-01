En Río Negro el despido de 448 trabajadores divide aguas entre los legisladores

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, respaldó la determinación del Gobierno Provincial de no renovar 448 contratos de trabajadores estatales, mientras que Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé de Vamos con Todos los cuestionaron porque «replica las políticas de recorte impulsadas a nivel nacional» y «muchos de esos trabajadores fueron incorporados bajo su propia gestión», en referencia al gobernador Alberto Weretilneck.

López sostuvo que esos trabajadores «habían incurrido en fallas graves o incumplimientos laborales» y agregó que «el que no tuvo compromiso y no cumplió con sus tareas, no tiene lugar en un Estado que busca ser más eficiente y respetuoso de los recursos que, con mucho esfuerzo, aportan todos los rionegrinos».

Para el titular de la bancada oficialista «el gobernador Alberto Weretilneck fue claro: el Estado no puede ser un lugar donde se refugien la irresponsabilidad y la ineficiencia. Quienes no cumplieron con sus obligaciones laborales, se van. Tal como sucede en el ámbito privado».

López avaló la legitimidad de la medida, y aclaró que «no responde a ninguna política de ajuste, ni se alinea con ningún discurso de achique y nada tiene que ver con la motosierra, como quieren instalar los vivos de siempre, los que hace años son cómplices de estos incumplimientos laborales, que provocan fallas en el funcionamiento del Estado».

«Nuestro Gobierno no achica nada. Por el contrario, respeta al empleado estatal que todos los días se levanta y cumple con su trabajo con orgullo, sin poner excusas y sin burlarse del resto de sus compañeros. Por eso, decidió renovar más de 2.900 contratos con trabajadores que fueron respetuosos de sus obligaciones laborales» sostuvo el legislador.

Críticas desde la oposición por la no renovación de contratos

Por su parte, Odarda expresó su rechazo a la decisión del gobierno provincial de Río Negro de no renovar los contratos de más de 400 agentes públicos.

Sostuvo que es una medida que afecta principalmente a trabajadores del área de Salud, Educación y Desarrollo Social. «Esta decisión no solo pone en riesgo la continuidad de derechos esenciales, sino que constituye un acto discriminatorio e inconstitucional al vincularse con la adhesión de los trabajadores a medidas de fuerza legítimas» aclaró.

«Resulta alarmante que esta medida se justifique bajo criterios como el nivel de ausentismo o la adhesión a huelgas convocadas por los sindicatos, tal como lo expresó públicamente el gobernador Weretilneck en octubre pasado» recordó la legisladora y agregó que «esto vulnera directamente el derecho constitucional a huelga y configura una clara persecución laboral».

Odarda subrayó que estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de ajuste que replica las políticas de recorte impulsadas a nivel nacional. «Desmantelar a los trabajadores y trabajadoras en áreas sensibles como la salud, la educación y el desarrollo social no solo precariza a los trabajadores, sino que atenta contra la población más vulnerable que depende de estos derechos esenciales».

Delgado Sempé utilizó una carta pública dirigida al mandatario provincial para expresar que la no renovación de contratos «genera una profunda contradicción frente a los gastos que su gobierno sostiene. Por ejemplo, el Ministerio de Modernización, con un presupuesto anual de 2.500 millones de pesos, no ha logrado siquiera digitalizar el expediente de la prórroga del contrato petrolero de Quintana presentado el 27 de diciembre del 2024″.

«Además, la contratación del estudio del fallecido Dr. Dromi por 100 millones de pesos, o el gasto de 270.000 pesos en publicidad (a un solo proveedor) del Ministerio de Producción en enero de 2025, contradicen el discurso de eficiencia. Más preocupante aún es el constante desembolso en campañas publicitarias para mejorar la deteriorada imagen de su gestión, mientras se descuida el verdadero bienestar de los rionegrinos.

«Resulta llamativo que ahora se percaten de un supuesto exceso de personal, cuando muchos de esos trabajadores fueron incorporados bajo su propia gestión» indicó el parlamentario y dijo que «un ejemplo de una mala administración, es la creación de un cargo hasta el momento inexistente, como es el de la Subsecretaria de Enlace con Universidades, cargo creado para cumplir con un acuerdo político pre-electoral».

«Señor Gobernador, es tiempo de asumir la verdadera responsabilidad que conlleva dirigir nuestra provincia. No se trata de justificar decisiones que afectan a cientos de familias, sino de reducir gastos innecesarios de sus funcionarios para asignar esos recursos a implementar políticas públicas que mejoren genuinamente la calidad de vida de los rionegrinos» subrayó Delgado Sempé.