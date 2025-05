Dante Spinetta llega a Neuquén para servir la «Mesa Dulce» del funk

Y sí, la mesa está servida y el menú es uno de los mejores que podrás encontrar el próximo 21 de junio en la ciudad de Neuquén, cuando al escenario del espacio Mood Live, ubicado en calle Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén, se suba el artista argentino Dante Spinetta para presentar su show «Mesa Dulce», en el marco de su Funky Latin Nation Tour.

Habrá una explosión de funk, a la que ya desde los años 90 nos tiene acostumbrados el hijo del gran Luis Alberto. En esta presentación, que ya tuvo un reciente arribo a la región en 2023, el músico y uno de los 20 mejores guitarristas del rock, según a revista Rolling Stone, presentará un disco de funk, super bailable, de esos que tienen que sonar sí o sí en cualquier fiesta que se precie de exitosa.

En la «Mesa dulce», de uno de los fundadores de la banda Illya Kuryaki and de Valderramas, se depliegan todas las influencias recibidas de su padre pero «acomodadas» a su propio sentir de la música y su mirada sobre el rock nacional. Pero también es una historia de vida. El trabajo discográfico comenzó a gestarse en plena pandemia por el coronavirus y eso tal fue lo que puso el sello personalísimo y temporal de Dante.

En entrevistas realizadas a medios nacionales, Spinetta comentó en referencia a su trabajo, que «es un punto que cambia mi historia, porque cambió mi energía frente al mundo también, han pasado muchas cosas en el camino”. Y no fue para menos. En pleno aislamiento falleció su madre, diez años después de la desaparición física del gran Luis Alberto.

Y fue luego de esa gran pérdida, que Dante Spinetta resolvió sacar a la luz «Mesa Dulce», como un modo de agradecer, en medio de las tristezas, el poder seguir. En una entrevista realizada por DIARIO RIO NEGRO, el músico comentó: «mientras estaba toda la situación diaria sobre cuántos miles de infectados, cuántos muertos había y todas esa cosas que pasaban, yo decía ‘bueno loco, no sé qué va a pasar’ porque no se sabía realmente en ese momento. Parecía el comienzo de un apocalipsis. Yo estaba encerrado en mi casa con mis hijos y sentía que tenía que agradecer, tener un techo, comida en la mesa y que había gente que la estaba empezando a pasar muy mal y otros en situación de mucho riesgo, como los médicos y uno decía ‘loco, hay que estar agradecido’ y me conecté con la música desde ese lugar también, de preguntarme por qué estoy haciendo esto». Y así nació «Mesa dulce».

Los postres de este banquete

«Mesa Dulce» se lanzó en 2022 y contiene nueve canciones propias. Es el quinto trabajo discográfico del artista donde se revaloriza el funk y R&B, sin perder el toque personalista de la guitarra de Dante. El listado de canciones que podrás escuchar en Mood Live harán de la noche toda una fiesta.

Por allí pasarán «Rebelión», una canción que no tiene otra cosa más que funk con un detalle que le suma un punto a favor: los vientos y arreglos de este tema fueron realizados bajo la dirección de Michael Nelson, un colaborador nada más ni nada menos que de Prince.

En el lado bien argento del show, sonará fuerte un dueto con el rapero Trueno, que arrastrará mucho más que un «feat». Y si esto parece poco para levantar la noche, llegará «Gambito», tema que cuenta con la colaboración de CA7RIEL, otro de los raperos más reconocidos de argentina. Y la noche seguirá su curso.

Dónde y cómo conseguir las entradas

Dante Spinetta se presentará el próximo 21 de junio, en Mood Leve, ubicado en Ministro González 40 de la capital neuquina, a pasos del monumento a San Martín.

Las entradas se pueden adquirir en proticket.com.ar o en las boleterías del local de Neuquén. El valor de la preventa es de 30.000 pesos.