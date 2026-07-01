En Río Negro proponen cambios para que abogados de la Fiscalía de Estado no cobren honorarios

El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) presentó un proyecto para «suprimir cualquier posibilidad de doble percepción remunerativa por parte de los abogados y funcionarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro».

Para tal fin propone la sustitución del artículo 17 de la Ley K 88 que regula las funciones de la Fiscalía de Estado y la modificación del inciso ñ del artículo 19 de la Ley 3350 de Ética e Idoneidad de la Función Pública.

Para el autor, la iniciativa «busca cerrar una zona gris normativa que ha permitido, directa o indirectamente, que abogados del Estado provincial perciban una doble retribución por la misma tarea funcional: el salario por su función y honorarios por litigar en nombre del Estado».

En los fundamentos indicó que «esta práctica es jurídicamente improcedente, éticamente cuestionable y administrativamente dañina, y debe ser expresamente prohibida» para «fortalece la transparencia», evitar «privilegios» y reafirmar «el carácter público, exclusivo y no lucrativo de la función de representación legal del Estado».

Delgado Sempé recordó que «los abogados de la Fiscalía de Estado ejercen una función pública esencial, sujeta a los principios de legalidad, imparcialidad, responsabilidad, eficiencia y ética pública» y «su remuneración se encuentra establecida en el marco del régimen salarial del empleo público, y no puede ser complementada con ingresos externos derivados de la misma actividad funcional».

Sostuvo que «permitir que los abogados estatales cobren honorarios en causas donde ejercen funciones propias de su cargo implica distorsionar la estructura remunerativa del Estado» y viola el «principio de incompatibilidad remunerativa».

Destacó que «cuando los abogados de Fiscalía de Estado perciben honorarios por representar al Estado, incurren en una doble percepción por un mismo hecho generador: Por un lado, el sueldo que les paga el Estado por cumplir sus funciones» y «por otro, los honorarios por esa misma actuación, en favor del Estado o con cargo a la contraparte».

Delgado Sempé propone cambios en dos leyes

Delgado Sempé propone que el artículo 17 de la Ley K 88 contemple que el Fiscal de Estado y los abogados de ese organismo tengan «prohibido recibir honorarios profesionales bajo cualquier concepto, sin excepción» en las causas que representen al Estado Provincial, los entes descentralizados, las empresas estatales o sociedades con participación estatal mayoritaria.

Además, pidió la modificación del inciso ñ) del artículo 19 de la Ley 3550 para que se considere una «falta grave» en el caso de «percibir honorarios o haberes especiales por el desempeño de cargos en el Estado Provincial, con excepción de las remuneraciones que correspondan, presupuestariamente, al respectivo cargo en que reviste el agente».

Y, agrega, que el Fiscal ni los abogados oficiales «podrán percibir, reclamar o aceptar honorarios profesionales por las actuaciones realizadas en representación del Estado, sin importar el resultado del proceso ni el origen de las costas».