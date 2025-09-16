En Río Negro suman consultorios virtuales en los hospitales públicos

Río Negro avanza en la puesta en marcha en distintos hospitales de la Región Sur de los consultorios virtuales para pacientes adultos con Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios de salud.

Esta modalidad ya se aplica en Los Menucos y Maquinchao y ahora se suman Sierra Colorada y Ramos Mexía para el tratamiento de enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.

Para la organización del sistema el Ministerio de Salud organizó reuniones con directivos, médicos, agentes sanitarios, enfermeras, nutricionista y personal administrativo de los hospitales que se sumaron al programa.

Estos consultorios virtuales buscan mejorar la atención en patologías como hipertensión arterial, dislipidemias, cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, vasculopatía periférica, hipo e hipertiroidismo y reducir el impacto en la Salud Pública del daño de órgano blanco en las ECNT.

Para la implementar el consultorio virtual el equipo de Atención Primaria elabora previamente la agenda de turnos priorizados para esta modalidad de atención junto con la documentación clínica pertinente y acompaña a los pacientes durante el proceso de la teleconsulta mediante videoconfernecia con la doctora Patricia Vogl, especialista en Clínica Médica y Referente de Telesalud de Adultos del hospital Francisco López Lima.

Participa en el programa personal de la Subsecretaria de Articulación de Programas, de la Subsecretaria de Informática, de la Coordinación Provincial de Atención Primaria de la Salud; de la Coordinación de ECNT y el equipo provincial de Telesalud.

Desde el Ministerio se indicó que «la telemedicina busca mejorar la accesibilidad de la población a los servicios de salud, la continuidad de los cuidados y el trabajo en red» y «se complementará con capacitaciones para el personal de salud en herramientas de videoconferencia y registro en plataforma de Telesalud, promoviendo así la calidad y eficiencia de los servicios de Telesalud e intercambio de información relacionados con el abordaje del paciente».