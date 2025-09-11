«DrVirtual»: la nueva función de Mercado Pago que genera controversia en Río Negro

“Cuida tu salud donde y cuando quieras” es el lema que acompaña la nueva función de atención médica virtual lanzada por Mercado Pago. Sin embargo, la iniciativa despertó preocupación entre profesionales de la salud en Río Negro, quienes advierten sobre la ausencia de regulación, controles y garantías que respalden el servicio.

“DrVirtual” es un plan de asistencia médica digital comercializado por DoctoRed, una entidad de medicina privada que ofrece planes de cobertura y pertenece al Grupo Roisa. Según la página oficial del grupo, sus planes de salud están orientados a brindar cobertura sobre prestaciones médicas frecuentes como consultas clínicas, estudios de diagnóstico, odontología, telemedicina y atención de emergencias. En este caso, la nueva función del gigante tecnológico cofundado por el empresario Marcos Galerín, se trata de una obra social ni de una prepaga, sino de un servicio privado de atención médica digital.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de la Fundación Médica de Río Negro, doctor Walter Hofmann, expresó su rechazo a la nueva función de atención médica virtual ofrecida por Mercado Pago. “Estoy absolutamente en contra”, afirmó, al cuestionar la fiabilidad de los diagnósticos realizados por teleconsulta y advertir sobre los riesgos clínicos que implica esta modalidad.

Hofmann sostuvo que los médicos tienen que «resolver» casos en los que pacientes fueron atendidos de forma remota con tratamientos mínimos, como la prescripción de una aspirina ante un cuadro febril, y que luego debieron ser intervenidos por problemas mayores que no fueron diagnosticados a tiempo. “Terminamos resolviendo algo que se pudo haber evitado. ¿Quién nos controla? Me parece una locura”, sostuvo.

La nueva función de Mercado Pago ofrece teleconsultas médicas por 4.990 pesos al mes.

El profesional también criticó la falta de evaluación física en las consultas virtuales, lo que impide una evaluación adecuada de los síntomas. “Con la teleconsulta, uno tiene que confiar en lo que le dice el paciente sin realizar una evaluación presencial que permita corroborar lo que dice, y eso no es medicina ideal”, agregó.

Además, remarcó que en Río Negro los médicos están regulados por comités regionales de especialidades médicas, que verifican títulos, especialidades y habilitaciones. “Nosotros pagamos matrículas, consultorios, certificamos todo. Y de repente aparece alguien que atiende desde otra ciudad, sin saber si realmente es quien dice ser”, cuestionó.

Para Hofmann, el problema central es la falta de fiscalización y garantías sobre la identidad y formación de quienes ofrecen atención médica digital. “No sabemos quién está del otro lado de la línea. Ni siquiera podemos estar seguros de que el nombre que aparece sea real”, concluyó.

Colegio Médico de Bariloche: “La telemedicina llegó para quedarse, pero debe estar regulada»

Por su parte, el Colegio Médico de Bariloche expresó su preocupación por dos aspectos “llamativos”. El primero es que, según la normativa vigente, las plataformas de salud digital deben estar aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación y registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales en Salud. Sin embargo, esta propuesta no figura en ese registro.El segundo punto que genera inquietud es el costo del servicio: “Brindar atención médica como la que se promociona por solo 5.000 pesos mensuales deja muchas dudas”, señalaron.

Desde el Colegio Médico aclararon que no están en contra de la telemedicina, sino que apoyan su implementación dentro de un marco regulatorio claro. “La telemedicina llegó para quedarse, pero debe estar regulada. Tiene que haber defensa gremial para los profesionales, aval ético y legal para los pacientes, y garantías sobre quiénes son los médicos que atienden: si tienen matrícula, están regulados, tienen seguro”, remarcaron.

También plantearon interrogantes sobre el funcionamiento interno de estas plataformas: ¿qué monto perciben los médicos?, ¿dónde quedan registradas las consultas?, ¿los sistemas cumplen con la Ley de Protección de Datos? Advirtieron que una teleconsulta puede ser útil como orientación, pero no reemplaza una consulta médica presencial, que incluye examen físico, diálogo clínico y definición de estudios complementarios.

El riesgo, señalaron, es que la población no sepa cómo está regulado el sistema ni qué respaldo tienen los profesionales que lo integran. Además, cuestionaron si las consultas quedan registradas en sistemas seguros y si esos registros cumplen con la normativa vigente sobre protección de datos sensibles.

Desde una mirada gremial, también alertaron sobre la posible «pauperización de la medicina». “Una consulta médica promedio en el país ronda los 30.000 pesos. Acá se ofrecen consultas ilimitadas por 5.000. ¿Cómo se financia eso? ¿Qué cobra el colega?”, se preguntaron. Si bien reconocen que puede ser una opción para personas sin cobertura médica, advierten que también genera una sensación de competencia desleal y desregulación frente a los médicos que trabajan en consultorios, cumpliendo con todas las exigencias legales, fiscales y profesionales.