En Roca, el senador Fullone realizó una reunión y reafirmó su plan de apertura libertaria

La reunión del senador Fullone en Roca se realizó este sábado, al mediodía. Foto: Andres Maripe

Ayer, en Roca, el senador libertario Enzo Fullone realizó una reunión con empresarios, profesionales e independientes para reafirmar su plan de apertura de La Libertad Avanza y, obviamente, consolidar su propio armado, ya enmarcado en el proceso electoral del año próximo.

El encuentro, realizado en un salón de eventos, lo abrió Fullone con una exposición en tres direcciones: el escenario parlamentario actual y futuro; el plano provincial, y el cuadro municipal, siempre con la expectativa de la proyección libertaria.

El intercambio de información, la recopilación de inquietudes y las propuestas volcadas -según los organizadores- serán un punto de partida para las plataformas locales y provinciales. Igualmente, el objetivo central -insistieron- es la reelección del presidente Javier Milei.

El ámbito contuvo a miembros de las delegaciones nacionales -Anses, PAMI, Vialidad y otros- para la interrelación con los presentes, con respuestas a sus inquietudes o también en defensas de las políticas.

Simultáneamente, existían militantes en tareas de afiliación, que es un operativo lanzado por LLA y, para eso, ya contabiliza a siete delegados autorizados por la Justicia Electoral para la certificación de las firmas.

La Libertad Avanza en Río Negro afrontó una grave crisis en el final del 2025 por la censura a su presidenta Lorena Villaverde, que incluso obligó a su renuncia a la banca del Senado y eso originó el ascenso de Fullone.

Aun las sugerencias, Villaverde sigue -formalmente- al frente del partido en Río Negro. No cede ese lugar y, por eso, asistió la semana pasada al llamado de los mandamás libertarios de los distritos.

El legislador César Domínguez estuvo entre los presentes. Foto: Andres Maripe.

En cambio, el real manejo partidario en la Provincia ya se concentra en Fullone, como interlocutor con Casa Rosada, y el vicepresidente de LLA, Damián Torres.

Ese giro del poder se advirtió en febrero cuando ambos lograron cambios en el Congreso, como el desplazamiento de su presidente Julián Goinhex, el alter ego de Villaverde en el partido.

Ese “reordenamiento” se complementó con movimientos de unificación de libertarios -entre ellos, la designación en la Comisión de Revisión de Cuentas del roquense Roberto Zgaib, que se había alejado con denuncias a la diputada- y, también, de acciones de aperturas a empresarios, profesionales e independientes. La reunión de Fullone en Roca cumple con ese propósito.

Muchos jovenes libertarios, con sus tradicionales colores violetas, entre los asistentes. Foto: A. Maripe.

u