Desplazan de la conducción del Congreso de La Libertad Avanza de Río Negro al sector de Villaverde

El Congreso de este sábado de LLA ratificó lo decidido una semana atrás por el Consejo Partidario.

Un intenso Congreso partidario de la La Libertad Avanza de Río Negro tuvo lugar este sábado y en él se volvió a evidenciar, como una semana atrás, el desplazamiento del sector de Lorena Villaverde de la conducción de los libertarios rionegrinos.

La renovación dentro de la cúpula del partido La Libertad Avanza de Río Negro tuvo otro paso este sábado con la reunión virtual del Congreso partidario, en el que se definieron los nuevos integrantes de este órgano, además de los miembros del Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral y el Tribunal Revisor de Cuentas.

En un claro gesto político de cambio, el roquense Roberto Zgaib, que había denunciado irregularidades de la actual presidenta del partido, la diputada Lorena Villaverde, fue designado como titular de la Comisión Revisora de Cuentas.

La idea de «renovación» del partido la lleva adelante el senador Enzo Fullone, y cuenta con el apoyo del vicepresidente de los libertarios de Río Negro, el viedmense Damián Torres.

Ambos han planteado la necesidad de avanzar en la apertura de LLA en la provincia y cambiar la forma de conducción centralizada que tuvo Villaverde y su mano derecha Julián Goinhex hasta que la diputada no pudo ingresar al Senado. El rechazo del pliego de Villaverde que impulsó Fuerza Patria, fue por sus vínculos con el empresario extraditado a EE. UU. acusado de narcotráfico, Fred Machado. También pesó en su contra por la causa por drogas que tuvo 20 años atrás en territorio norteamericano.

Ahora, el objetivo de los nuevos referentes del partido, según ha transmitido anteriormente a Diario RÍO NEGRO Fullone, es ampliar la base partidaria, tanto de afiliados como de cuadros técnicos para tener el partido en condiciones de competir en las próximas elecciones por la gobernación de la provincia.

Cómo fue el Congreso de la LLA e Río Negro

En la reunión de este sábado las votaciones se definieron en la mayoría de los casos por 15 votos a favor contra cinco en contra.

En el Congreso partidario se definió que este cuerpo sea presidido de ahora en más por el titular del PAMI de Río Negro, Ignacio Viñals; vicepresidenta será Mónica Pioli; y secretarios Sergio Ajalla, Celeste Ventureira, Luis Carilao y Lorena Arias. De esta forma Goinhex fue desplazado de la conducción de este

Por otra parte, como presidenta del Tribunal de Disciplina fue designada Mariela Luisa Vadillo.

En el caso de la Comisión Revisora de Cuentas, como se indicó, será presidida por el empresario Roberto Zgaib.

Finalmente, la Junta Electoral, será dirigida por Gabriela Fernanda Molina.



Todas estas definiciones ahora tienen que ser ratificadas por la Justicia Electoral a partir de febrero.

El sector de Villaverde había pedido la nulidad de la convocatoria

Goinhex, que había actuado en ocasiones anteriores como presidente del Congreso, pidió la nulidad de la convocatoria porque, según su argumento, el llamado lo hizo sólo un tercio de los congresales. Sin embargo se planteó que la convocatoria la había realizado el Consejo Partidario y se ratificó el orden del día.

En este escenario, el sector de Villaverde propuso a la concejal de Viedma, Silvana Franco para la presidencia del Congreso, pero fue finalmente Viñals el elegido.

También hubo un rechazo a la propuesta de Zgaib como titular de la Comisión Revisora de Cuentas por parte del sector de Goinhex, que también fue rechazado por el resto de los congresales.