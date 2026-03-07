La asamblea de JSRN definió su proceso electoral, con algunos mensajes internos

Facundo López presidió la asamblea mientras que Weretilneck y Pesatti, presidente y vice, no participaron. Foto Archivo.

Este sábado se reunió la Asamblea de Juntos Somos Río Negro y definió el cronograma electoral de renovación de sus autoridades.

El cuerpo partidario -que fue presidido por Facundo López- sesionó por Zoom y reunió a un poco más de medio centenar de asambleístas.

El proceso definido estableció que la elección de los nuevos integrantes de la Mesa Partidaria y de la asamblea de JSRN será el próximo 10 de mayo y el cierre de lista será el 17 de abril.

Inicialmente, los asambleístas resolvieron la prórroga de mandatos y, luego, se analizó y se aprobó el cronograma, dejando después su preparación y realización a la Junta Electoral.

El cronograma

En principio, el 2 de abril se cumplirá con la “publicación del padrón de afiliados entregado por la Justicia Federal” mientras que el 9 de abril se realizará el “cierre de reclamos del padrón”.

Ese día también se iniciará con el periodo para solicitar la reserva de color y de modelo de avales.

Posteriormente, el 17 de abril vencerá el plazo de listas, de candidatos y de los avales ante la Junta Electoral.

El 19 de abril se producirá la exhibición de las listas y también “impugnaciones a los mismos”, tras lo cual, el 22 de abril finalizará el plazo para reemplazar candidatos impugnados.

La Junta Electoral, el 23 de abril, deberá oficializar listas y candidatos, como también, resolver las escuelas y locales partidarios afectados al comicio.

En relación a las boletas, el 28 de abril se deben presentar sus modelos, el 30 de abril aprobarse y el 5 de mayo entregarse para el acto eleccionario, que será el 10 de mayo.

Finalmente, el cronograma establece que el 12 se cumplirá el recuento definitivo.

La asamblea y los mensajes

El gobernador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti no participaron. No integran la Asamblea, fue la explicación interna.

Realmente, Weretilneck es el presidente y Pesatti es el vicepresidente de la conducción central. Aun así, el estado de esa vinculación actualmente concita atención por la tensión existente entre ellos, en los últimos tiempos. Por caso, no se sabe si Pesatti participará de la próxima lista partidaria, a partir de sus recientes cuestionamientos al rumbo de JSRN.

La asamblea se cumplió sin sobresaltos, aunque, al final, asomó algo de esa situación. Fiel a su estilo directo, el exministro Fabian Galli valoró esta etapa interna para sincerar. Planteó quedarse «si hay ganas de aportar y sumar» donde «siempre tuviste tu espacio», y «de irse si no hay ganas y querés criticar».

La dirigente viedmense Laura Sierra, pareja de Pesatti y secretaria de Coordinación de la Legislatura, habló al cierre para despedirse porque adelantó que sería su última participación en la Asamblea y, a su vez, expuso su desacuerdo sobre el manejo hacia Viedma. No profundizó, ni nadie contestó. Solo López agradeció y finalizó el zoom.

Un rato después, la posición de Sierra quedó aclarada, pues escribió en las redes de su participación en la reunión. «Agradecí la oportunidad de pertenecer a la misma, especialmente ahora que a fin de mes culmina nuestro mandato». Y, además, manifestó no «estar de acuerdo con lo relacionado al nuevo esquema de coparticipación en relación a Viedma».