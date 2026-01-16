Horne criticó a Berros por convalidar una alianza con Tortoriello en Río Negro para el 2027

La última candidata del peronismo a la gobernación de Río Negro, Silvia Horne, cuestionó duramente al presidente del bloque, José Luis Berros, por convalidar la posibilidad de un acuerdo electoral con el diputado libertario Aníbal Tortoriello, entendiendo que Río Negro «necesita una transformación profunda que va más allá de los partidos políticos y donde lo que importan son las personas”.

En el 2023, Horne encabezó la lista de Vamos con Todos y Berros; como referente del hoy senador Martín Soria, integró la lista de legisladores.

En su reacción frente a las declaraciones de Berros en la Letra P, la mayor referente del Movimiento Evita en Río Negro planteó inicialmente que esa postura «es una tremenda desviación» y «no representa la posición del frente parlamentario”.

Después, la exdiputada nacional indica que en las expresiones de Berros “se trasluce que la necesidad de seguir ocupando cargos de gobierno es más potente que la auténtica representación de los intereses populares que proclamamos”. Remarcó que “vastos sectores le dan la espalda a la política” por este tipo de actitudes, que es parte de lo que debemos revertir. Creo que nuestros votantes lo hicieron porque aspiran a una provincia con derechos, con desarrollo inclusivo, y que está en las antípodas del discurso y la política autoritaria y cruel de Milei”.

Reafirmó que las pretensiones de Vamos con Todos «están en franca contradicción con LLA y su representante provincial, Aníbal Tortoriello”.

En otra parte de su comunicado, Horne avanza en su cuestionamiento y recuerda haberle sugerido a “Berros que no tomara la presidencia del bloque por su dependencia a un sector propenso a la derecha, como el que conducen los hermanos Soria y que grafica en su logo con la flecha hacia la derecha indicando el sentido de su acción, ya que desde su génesis, el frente Vamos con Todos se constituyó a partir de un profundo contenido peronista, y abarcando expresiones del progresismo y la izquierda, o en clara oposición al mileísmo”.

En una reciente entrevista y frente a una consulta sobre las posibilidades de un acuerdo de María Emilia Soria con Tortoriello, Berros remonta la “afinidad” al coincidir los mandatos del cipoleño con Martín Soria, que “compartían una forma similar de hacer gestión, basada en la austeridad y la responsabilidad para administrar lo público, pero también por un fuerte compromiso social con los más humildes. Ahora compartimos la idea de que Río Negro necesita un cambio, una transformación profunda que va más allá de los partidos políticos y donde lo que importan son las personas”.

Esta madrugada, Horne respondió y resalta que “toma distancia de las declaraciones” de Berros y “reafirma la voluntad de seguir construyendo una alternativa electoral en Río Negro”.

Además, pidió “disculpas en nombre del Frente Vamos con Todos, a quienes nos votaron en el 2023 y que, como candidata a gobernadora, trabaje para conformar la auténtica representación, que asumimos en defensa de las condiciones de vida” de los rionegrinos, que “aún permanece negada por el gobierno negacionista de Milei”.

Se consideró “obligada a expresarse públicamente ante esta tremenda desviación, de un integrante de Vamos, porque se trata del presidente del bloque, y está realmente equivocado el compañero, si ha creído el discurso del «final de las ideologías» propiciado por Fukuyama en los 90. No es cierto que se terminaron las ideologías. Todo lo contrario, en política las personas, individuos, no valen sino por sus ideas, por sus ideales, que permiten darle proyección y coherencia a la acción política”.

Concluyó que el “poder acumulado por unos pocos milmillonarios intenta imponer su ideología, que es de «derecha” ya que defiende el interés de las élites enriquecidas. Pero los pueblos, que somos las mayorías en todo el mundo, luchamos, y siempre lo haremos, por la igualdad de derechos, la vida, el cuidado de la casa común y la protección de los más vulnerables”.