Causa Techo Digno: declararon en el juicio los denunciantes iniciales de Sierra Grande

Con el testimonio de testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal continuó este martes el juicio oral y público de la causa Techo Digno por la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande, que tiene como imputados a los exintendentes de esa localidad Renzo Tamburrini y Nélson Irribarren por los delitos de «abuso de autoridad» e «incumplimiento de deberes de funcionario público».

El tribunal presidido por Marcelo Chironi e integrado también por Guillermo Bustamante y Guillermo Gonzalez Sacco deberá determinar las responsabilidades de los acusados en dos hechos.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli, fue el encargado de la presentación de los testigos que pasaron durante la segunda jornada, entre los que se destacaron Verónica Díaz, presidenta; y Alejandro Tolosa, vicepresidente; del Tribunal Contralor de la Municipalidad de Sierra Grande al momento de realizar la denuncia, a mediados de 2016.

Díaz brindó detalles de la presentación judicial, luego de realizar un inspección en el lugar donde se construían las viviendas en cuestión; y Tolosa fue contundente al afirmar que le llamó la atención que «solo había tres casas levantadas» y, ambos, ratificaron el informe sobre la «certificación» de un 71% de avance cuando todo indicaría que era menor.

También brindó su testimonio el arquitecto Cristian Angelichio, integrante del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), encargado de realizar un relevamiento a pedido del organismo provincial que determinó un grado de avance de la obra en cuestión del 35%.

Todos los testimonios fueron rebatidos por las defensas que buscaron fisuras en los dichos en diferentes etapas del proceso para alimentar su estrategia de alegato.

Para los próximos días están previstos nuevos testimonios y, se estima, el viernes serían los alegatos de cierre. Esta es la cuarta causa que se ventila en los tribunales provinciales, las tres anteriores concluyeron con absoluciones en favor de los exjefes comunales de Bariloche, Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini; y al de Fernández Oro, Juan Reggioni.

Los hechos imputados a los dos exintendente

El primero, vinculado a la gestión de Tamburrini, establece que se certificó un avance de obra cercano al 71 %, con sus envíos nacionales, y luego se determinaron ejecuciones por el 42,21 %. En este caso, las imputaciones llegan al exjefe comunal y sus exsecretarios Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras).

El segundo hecho se le adjudica a Iribarren y sus dos exsecretarios, Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Mesa (Obras Públicas). Se refiere a pagos por movimientos de suelo con recursos enviados por Nación previos a su asunción.