Milei habilitó la extradición de Fred Machado: ordenó «instrumentar de inmediato los pasos administrativos»

El Gobierno de Javier Milei habilitó la inmediata extradición de Federico «Fred» Machado a los Estados Unidos. La justicia estadounidense lo investiga por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. La causa generó revuelo en La Libertad Avanza, ya que reflotó el presunto vínculo de Machado con el excandidato a primer diputado por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert: presentó la renuncia a su postulación este domingo.

La Oficina del Presidente de la Nación informó que el Gobierno Nacional recibió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras el aval del máximo tribunal, el mandatario instruyó de inmediato a las áreas clave del Ejecutivo para formalizar el proceso.

«El presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley», señala el comunicado.

El Gobierno de Mieli ratificó el compromiso de la Argentina con la «cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional».

Extradición inminente: La Corte Suprema avaló el pedido de Estados Unidos para juzgar a «Fred» Machado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, requerido por la justicia de ese país por graves delitos federales. El fallo del máximo tribunal, que considera procedente el pedido de Washington, acerca al empresario a un juicio en Texas por causas vinculadas al narcotráfico, asociación ilícita, lavado de activos y fraude electrónico.

La decisión de la Corte fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El máximo tribunal consideró que la solicitud de extradición se ajusta plenamente a las normas vigentes sobre cooperación internacional en materia judicial entre ambos países, dejando el expediente en instancias finales.

Machado es el centro de un proceso iniciado a raíz del pedido de extradición presentado por Estados Unidos, donde el Gran Jurado Federal dictó su procesamiento junto con el de otras ocho personas. En el detalle del expediente, “Fred” Machado enfrenta cinco cargos principales por delitos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

La versión de “Fred” Machado: “Apoyé a Espert, el tipo me negó»

El empresario Federico “Fred” Machado rompió el silencio por primera vez. Rodeado por el escándalo y una trama de aviones y dinero, Machado concedió una entrevista a Noticias Argentina (NA) donde desarmó el “personaje” que, según él, le crearon para encubrir una red más grande, asegurando que se equivocó, pero que no es un narcotraficante.

Acusó de traidor al diputado y ahora excandidato por La Libertad Avanza (tras su renuncia), José Luis Espert. “Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, expresó con bronca.

Machado sostuvo: «El error de Espert fue negarme. Aseguró que existen “fotos” y “testigos”. “Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, enfatizó.

El empresario relató que conoció a Espert cuando este presentaba su primer libro y decidió ofrecerle ayuda logística y económica para la política. “Le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Me dijo que necesitaba moverse. Le alquilé un avión. Voló dos veces conmigo”, recordó. Machado negó haber financiado campañas millonarias. Indicó que se sólo se trató de “logística y algunos gastos”.

Sin embargo, ratificó la existencia del contrato por más de 200 mil dólares que el propio diputado había admitido haber recibido, aunque Machado agregó un giro a la historia. Aseguró que lo contrató a fines de 2019, antes de que Espert fuera candidato, “como para darle una mano”, al sentir “lástima” por la causa política que defendía.

Machado detalló que el contrato fue ejecutado por la empresa Aircraft Guaranty en 2020. “La transferencia se hizo desde Aircraft Guaranty pero en 2020. Después vino la pandemia… me llamó y me dijo: ‘vamos a retomar lo del trabajo este’, y yo ya estaba con este problema”, explicó, en referencia a cuando su situación legal se complicó.

Y agregó: “En ese momento Espert no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”.

El empresario reconoció que usaba la misma compañía, Aircraft Guaranty, para mover su dinero y registrar los aviones que utilizaba. Además, afirmó que su causa se aceleró y que se volvió “una bola de nieve” a raíz de que el escándalo con el diputado lo “convirtieron en radiactivo”.

Insistió en que los agentes estadounidenses sabían perfectamente cómo funcionaba la red de narcotráfico aéreo en Centroamérica, lo que lo lleva a creer que su caso fue exagerado.