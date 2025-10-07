Javier Milei improvisó un acto en la calle en Mar del Plata: tensión, cruces y gestos de unidad

Milei visitó Mar del Plata este martes 7 de octubre, tras su show en el Movistar Arena. (Mauro V. Rizzi - LA NACION)

El presidente Javier Milei realizó una visita de casi toda la jornada a Mar del Plata hoy, martes 7 de octubre, a menos de veinte días para las elecciones 2025. El mandatario concluyó su paso por la ciudad balnearia con un breve discurso electoral improvisado desde la caja de una camioneta en el corazón del paseo comercial. “Estamos en un momento bisagra de la historia argentina”, sostuvo. Sus opositores no se quedaron callados.

El breve acto estuvo rodeado de un ambiente de tensión. Resonaron las frases: «a vos te queda poco, Peluca botón” y “son todos narcos”. En respuesta, los seguidores de la Libertad Avanza empezaron a cantar: «A laburar, no vuelven más«.

Sin embargo, no se registraron hechos de violencia como en Santa Fe y Paraná el fin de semana. La Gendarmería motivó un cordón que separó a ambos bandos.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y por los candidatos que tomaron una relevancia inesperada tras la forzada renuncia de José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.

Un amplio dispositivo de seguridad en Mar del Plata

Según comunicaron medios de Buenos Aires, grupos opositores intentaron un “movimiento de pinzas” para cerrarle el paso y limitar el despliegue del mandatario. Los manifestantes fueron contenidos por un dispositivo amplio de seguridad, con más de 300 efectivos de fuerzas federales, que incluyó a la Gendarmería, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal.

Los efectivos se apostaron incluso en altura, atendiendo a las advertencias que generaron incidentes en otras ciudades del Gran Buenos Aires y el interior en visitas recientes del jefe de Estado.

El acto express en la calle es el nuevo formato de campaña que el presidente implementó para estas elecciones, a fin de minimizar los riesgos de incidentes con sectores de la oposición que lo esperan para manifestarse donde se presente. Milei concluyó su visita de casi siete horas y se retiró de la ciudad balnearia en tren.

El gesto de unidad de LLA en Mar del Plata, tras la renuncia de Espert

La jornada de Milei en Mar del Plata comenzó poco después del mediodía. El presidente encabezó la inauguración de una planta industrial de la firma Lamb Weston, dedicada a la producción de papas procesadas congeladas, en el Parque Industrial General Savio.

Allí, el presidente lanzó los primeros guiños a Santilli, quien era considerado el reemplazo directo de Espert para los referentes del partido.

Sin embargo, en paralelo a la visita presidencial, la fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta anticipó que ese lugar debe ser para Karen Reichardt por paridad de género, manteniendo la discusión sobre el encabezamiento de la lista de candidatos aún abierta. Ahora será el juez Alejo Ramos Padilla quien deba resolver la controversia.

Si hay roces entre Reichardt y Santilli no se notó durante la visita en Mar del Plata. Se mostraron unidos de cara a las elecciones 2025, tras el escándalo con Espert: se lo vinculó con el empresario de Viedma, Federico «Fred» Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

«Todos en Mar del Plata !!!! En la inauguración de la planta Lambwestom!!!, celebró la candidata que, al menos hasta ahora, liderará la lista de diputados de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.