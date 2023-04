Entrevista: Weretilneck dice que «no hay transición» y no piensa en cogobernar

El gobernador electo Alberto Weretilneck reiteró que no quiere cogobernar en los próximos ocho meses y ratificó que toda la responsabilidad recae en la actual administración provincial.

“No hay transición”, afirmó y no ocultó su falta de contacto con la mandataria, Arabela Carreras. Aceptó que así seguirá, pues es “suficiente” y le “alcanza” el actual “diálogo” a través del presidente del bloque, Facundo López.

Habló de su triunfo en Río Negro, con un 42%, y minimizó cualquier inicial insatisfacción con ese resultado. “Ganamos y es lo importante”, remarcó.

La diferencia -dijo- entre los votos estimados y los logrados está en “los conflictos estatales de las dos últimas semanas, con virulencia y politizados”.

Hay un permanente cambio de opinión de los ciudadanos. Y cada elección es un momento con cambios en sus estados” Alberto Weretilneck-Gobernador electo de Río Negro

Ayer, desde Buenos Aires, el senador diálogo con Río Negro, ponderando el “respaldo de más del 40% de los votos y una diferencia de 20 puntos, con un contexto difícil y complejo en lo nacional y provincial”. Se mostró “muy orgulloso” y agradecido a la dirigencia y la militancia.

En su análisis, Weretilneck consideró que hay “un cambio permanente de opinión y de miradas de los ciudadanos respecto a la política”, entendiendo que la baja participación es parte de esa manifestación.

“Cada elección es un momento de la sociedad, con cambios en sus estados”, opinó.

Creo que el diálogo que cumple Facundo (López, presidente del bloque) es suficiente. Para mí así está bien y a mí me alcanza” Alberto Weretilneck y su distancia con la gobernadora Arabela Carreras.

En el voto -agregó- “aparecieron posturas en contra de distintas situaciones del momento y no necesariamente son perdurables. Hubo, también, más ofertas electorales, por ejemplo, que hace cuatro años. La pérdida de JSRN, como espacio, no fue por la alianza sino por la existencia de otras candidaturas”.

-Las expresiones del domingo no demostraban satisfacción por el resultado. ¿Se preveía otro triunfo? ¿Qué paso?

-La diferencia entre lo que se preveía y lo que sucede corresponde al impacto de los conflictos en el sector público, en las últimas dos semanas, con virulencia y politización. Pero se ganó y con los partidos del Gran Acuerdo habrá equilibrio en la Legislatura y se venció en todos los municipios, salvo en dos casos (Catriel y Chimpay).

-¿Perdió votos por su proximidad al gobierno nacional o al kirchnerismo?

-No. No fue un elemento central en la campaña electoral. Cambiemos tuvo prácticamente el mismo resultado del 2021, incluso pierde 3 ó 4 puntos, es decir, no sumó a expensas nuestras. Y el peronismo, en sus tres boletas, mantiene los resultados de la Diputación Nacional.

-Cuando dice que impactaron los conflictos ¿es eso o es una evaluación de la gestión?

-Son los conflictos, con su utilización política y la imposibilidad del gobierno de resolverlos.

-Ya habló de que no participará del gobierno hasta que asuma. ¿Y la transición?

-No hay transición. Sí hay un cambio de Gobierno que se dará en diciembre hasta entonces la marcha y responsabilidad es de Arabela Carreras.

-La gobernadora plantea dialogar y acordar algunos temas. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el pase a planta de los contratados que usted cuestionó?

-Lo resolverán los legisladores cuando ingrese el proyecto. Yo sigo teniendo la misma posición y sería de no avanzar.

-Carreras adelantó, también, la idea de hablar del Plan Castello, que tiene vencimiento de intereses en septiembre…

-Insisto que todas las decisiones de Gobierno, hasta diciembre, corresponden a la gobernadora y al vicegobernador (Alejandro) Palmieri.

-Son ocho meses por delante. ¿Qué debería pasar para modificar esa postura?

-Nada. No planteó ningún cambio. Entiendo que el Gobierno tiene la oportunidad de resolver los temas que se van planteando. Si tengo que tomar decisiones, estamos hablando de co-gobierno y no tengo interés.

-¿El vínculo con Carreras se mantendrá igual, es decir, casi sin diálogo directo?

-Yo creo que con el diálogo que cumple Facundo (López) es suficiente. Para mí así está bien, y me alcanza.

-Y usted se dedicará al gobierno que viene. ¿Qué actores tendrá? ¿Serán de Juntos, peronistas, radicales?

R: Se irá conversando. No hay nada establecido y no fue esa la idea en la construcción.

-¿Cuándo comenzará con la definición del equipo?

R: Será en octubre o noviembre. Hoy no hay nombres.

-Algunos compromisos habría, especialmente con intendentes de JSRN que no siguen.

-No. ¿A quiénes te referís?

-Siempre se mencionó que el intendente Gustavo Gennuso participaría del gabinete

-Se habló de su participación en el Gobierno, como también (Néstor) de Ayueley o de (Fabian) Galli, pero fueron conversaciones de amigos, y no de negociaciones políticas.

En Bariloche, “no habrá imposición de candidaturas de nadie”

El senador y presidente de JSRN confirmó que en las parlamentarias nacionales esa fuerza irá con “boleta corta como corresponde a un partido provincial mientras que la UCR y el peronismo resolverán sus posturas. En el orden nacional, cada integrante del Acuerdo tendrá sus candidatos y lo mismo en las localidades.

– ¿Qué candidaturas se perfilan para la diputación?

-Nada todavía, pero obviamente Luis (Di Giácomo) tiene posibilidades de seguir por lo realizado en el Congreso. Será un análisis interno y, además, están las PASO.

-¿Inscribe a la gobernadora Carreras en esa proyección o será candidata en Bariloche?

-Ya he dicho que es una decisión de ella, que no podemos tomar nosotros, tanto para la diputación como lo de Bariloche.

-¿Eso significa una decisión personal o qué tendrá respaldo en su elección?

-Dependerá del momento y cuál sea. Lo de Bariloche es una decisión de Bariloche, es decir, tendrán que discutirlo y acordarlo. No será imposición de parte de nadie. Será decisión de los dirigentes y afiliados.

El reemplazo en el Senado para definir

“Lo decidiremos con el correr de los meses”, respondió en relación a su reemplazo en el Senado, a partir de diciembre. Dijo que el corrimiento depende de la decisión partidaria.

La candidata que lo sigue en la lista al Senado del 2019 es la legisladora Mónica Silva pero existe una interpretación en defensa del cupo, afirmando que la banca correspondería entonces al barilochense Leandro Lescano.