Transición en Río Negro: Weretilneck convocó a su «mesa técnica» para establecer tareas en el proceso

El próximo mandatario Alberto Weretilneck convocó a la «mesa técnica» que conformó para la transición con la administración provincial, a cargo de la gobernadora Arabela Carreras.

El contacto será por zoom, a partir de las 15, según adelantó el titular de la bancada de JSRN, Facundo López, quien además preside esa flamante comisión para el «diálogo y la coordinación» con la gestión saliente, según la nota remitida ayer por el gobernador electo a la actual jefa del Estado rionegrino.

En ese encuentro «vamos a delinear bien cómo nos vamos a manejar», adelantó el legislador esta mañana en diálogos radiales.

Además, López remarcó que la mesa técnica no se trata del anuncio de los “once nombres” del próximo gabinete.

“Alguno puede ser, pero no es un anticipo de gabinete” mientras resaltó su integración con dirigentes del “radicalismo, de Nos Une Río Negro, del Frente Renovador y de independientes. Toma cuerpo el Gran Acuerdo y aquello que propusimos en abril, es decir, gobernar entre todos, con los mejores y los que tengan ganas de aportar”.

La misión de la Comisión es disponer de “información más precisa y más concreta” porque “rápidamente tenemos que tomar decisiones, como en la cuestión de seguridad y el funcionamiento de la policía”.

En otra parte de la entrevista, López relativizó la formalidad expuesta por el oficialismo provincial en esta transición que reconoció no existió en el 2019 en ocasión del traspaso de Weretilneck a Arabela Carreras. “La situación no es la misma. La vuelta de Alberto (Weretilneck) no es lo mismo por su impronta y autoridad política, además de las formas y las posturas diferentes”. Comentó, irónicamente, que él entregó la nota pero, también, recibió una donde la mandataria informó que el Jefe de Gabinete, Pablo Zúccaro sería el interlocutor por el Gobierno.

Reconoció del pedido a la presente administración de los instrumentos financieros para iniciar el 2024, aclarando que se tratan de herramientas que se usan normalmente y negando que se correspondan con más deuda ya que sus vencimientos operan dentro del mismo año. “Son herramientas financieras que existen y se utiliza en períodos de incertidumbre y de escasez económica”, remarcó.

Entre otras decisiones, López afirmó que el futuro presupuesto se tratará con la composición actual de la Legislatura, es decir, antes del 10 de diciembre, incluso estimó que podría elevarse con la presente estructura de ministerios y áreas, a pesar que se sabe que el gobernador electo anticipa una “estructura política más pequeña”. “El presupuesto es una estimación”, reiteró.

El presidente del bloque de JSRN aceptó de pedidos a la actual administración. Resaltó la solicitud del “control del gasto. No, nuevos gastos ni nuevas contrataciones porque esos proyectos se tendrán que ejecutar adelante, salvo aquellos que se establezcan como prioridad entonces lo va a acompañar. La idea es no generar cosas nuevas y gastos nuevo”.

Manifestó haber acordado con la gobernadora de la “inauguración de aquellas obras” ya concluídas. “No hay que frenar ninguna”, tras lo cual, consideró un gran mérito de la Provincia haber sostenido las construcciones en el actual contexto económico-financiero.