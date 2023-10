Ernesto Sanz dijo que si desde el PRO apoyan a Milei se rompe Juntos por el Cambio

En medio de la intensa caza de votos hacia el balotaje presidencial, el dirigente radical Ernesto Sanz pidió neutralidad de cara al 19 de noviembre y hasta dejó una seria advertencia a los referentes del PRO, mientras debaten si van a apoyar a Javier Milei. “Si se decidieran cosas diferentes, no hay razones para transitar un camino común”, aseveró el ex senador, uno de los fundadores de la coalición opositora.

En declaraciones radiales, Sanz no se alineó a otros dirigentes de la UCR como la vicepresidenta del partido, María Luis Storani, que convocó a votar a Unión por la Patria. “Como radical, tengo tantas razones de peso para no estar con Milei como para no estar con (Sergio) Massa”, consideró.

Y agregó: “Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe; las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente”, señaló.

Respecto a la reunión del Comité Nacional convocada por Gerardo Morales para este miércoles, aseguró que «hoy es un día especial, hoy resuelve colectivamente el futuro (del espacio)”.

Reunión del PRO

Por segundo día consecutivo, los principales dirigentes del PRO suspendieron el encuentro programado para hoy que perseguía el objetivo de definir el apoyo que daría el espacio en el balotaje del 19 de noviembre. Sergio Massa y Javier Milei son los candidatos que se verán las caras en la segunda vuelta y los que, de manera indirecta, contribuyen a la tensión que se vive al interior de Juntos por el Cambio.

Con rumores de reunión entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri, a solas, en la antesala del intercambio, el PRO cruje y le imprime tensión a la principal coalición opositora.

Programada para el martes, la cita se pospuso para hoy, pero a pesar de las intenciones de acercar posturas y con referentes del espacio haciendo pública su postura personal, la fuerza estira la definición.