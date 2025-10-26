«Es una elección crítica»: Axel Kicillof votó y volvió a pedir diálogo con el presidente Javier Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la jornada democrática y resaltó que se trata de una «elección crítica» que se está dando «en medio de una situación compleja». Además, tal como hizo tras las legislativas provinciales de septiembre, reclamó un canal de diálogo con el presidente Javier Milei.

Luego de votar en La Plata, Kicillof habló con los medios y cuestionó la falta de predisposición por parte del Gobierno Nacional para abrir un canal de diálogo con la Provincia: «¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes?», preguntó de manera retórica.

«No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo», agregó.

El mandatario provincial destacó sobre este domingo: «Es un día importantísimo, se vota qué va a pasar en la Argentina. Seguimos votando acá lo que pasa acá». Asimismo aprovechó la oportunidad para criticar el sistema de Boleta Única de Papel y explicó que en las legislativas provinciales «se votó con absoluta normalidad, se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios«.

Pese a esto, reiteró que es necesario que la gente se concentre únicamente en votar porque es «un día democráticamente importante, hay muchas cosas en discusión«. En este sentido, manifestó: «Es una elección crítica en medio de una situación compleja, la cuestión económica, de los deudores, es la realidad cotidiana de todos los argentinos, se empieza a resolver en las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia, y el Congreso nacional».

Axel Kicillof sobre la reforma laboral y la falta de diálogo con Javier Milei

También hizo referencia a la reforma laboral que el Gobierno de Milei prevé implementar una vez que culminen las elecciones y opinó: «Me llegó una versión sobre la reforma laboral, espero que no sea eso lo que van a empujar, veo que va en la misma dirección de todo lo que se está diciendo y no va a funcionar. Tenemos 200 mil nuevos desempleados. Todo al revés».

Finalmente al ser consultado por si estaba dispuesto a hablar con Javier Milei, aseguró: «A la noche veremos, todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional, lo he solicitado varias veces. Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes. No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas, seguridad, educación, alimento, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo«.

Con información de Infobae