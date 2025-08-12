Estafa con planes sociales: el sugestivo silencio sobre el Banco Provincia de Neuquén

El juicio por la estafa con planes sociales ingresó en su cuarta semana, la fiscalía está a punto de agotar su lista de testigos, y el Banco Provincia de Neuquén es el elefante en el living. En las primeras audiencias quedó claro el rol central que jugó en la maniobra; sin embargo con el paso de los días el foco se posó en el Ministerio de Desarrollo Social y a esta altura apenas se menciona a la casa crediticia. Pero todavía hay mucho por investigar.

La estafa, de acuerdo con la teoría del caso que viene desplegando la fiscalía de Delitos Económicos, se desplegó mediante cheques y tarjetas de débito. Las operaciones que se juzgan se cometieron entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 pero el corte es arbitrario, porque está probado que comenzaron muchos años antes.

Como informó diario RÍO NEGRO, en diciembre del 2020 saltó un alerta en la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén, que le envió una nota oficial al entonces ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa. Nunca obtuvieron respuesta.

Centenares de cheques

En el juicio trascendieron otros detalles. Por ejemplo: esa gerencia también le advirtió a un cliente sobre movimientos inusuales en su cuenta, porque detectó que había depositado centenares de cheques de beneficiarios de planes sociales. Lo intimó a que presente documentación respaldatoria.

El cliente, un empleado de planta política que hoy está condenado a prisión en suspenso, no respondió. En su lugar lo hizo el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, mediante una nota con argumentos para justificar esos depósitos. El procedimiento fue extremadamente inusual: nunca un tercero, menos un funcionario con nivel de director provincial, responde por un asunto que atañe a una persona y el Banco.

Bloqueos y subcuentas

El BPN, según se supo, tuvo motivos para sospechar, profundizó la investigación y encontró más casos de empleados de Planes Sociales que depositaban cheques -a su nombre o de terceros, en su cuenta o en otros bancos- por lo que procedió a bloqueos masivos.

Pero desde el Ministerio abrían subcuentas para que estos empleados pudieran seguir operando. Así, el dinero que debía ir a los beneficiarios de planes sociales se desviaba hacia la organización.

Reunión ¿informal?

El responsable de administrar la cuenta con los fondos del ministerio de Desarrollo Social en el BPN era el contador Luis Gallo, director general de Finanzas, imputado en este juicio.

Desde el Banco aseguran que le advirtieron, en una reunión presencial pero que no quedó registrada, sobre estas y otras irregularidades. Fue en plena pandemia, en la época en que había que mantener distancia y usar barbijo.

Cheques en un sobre

En el juicio declararon dos «arrepentidas». Como ya se publicó, una de ellas relató que iba al Ministerio de Desarrollo Social, donde «recibía los cheques a nombre de todos los que trabajábamos en Planes Sociales en un sobre que me daba Luis Gallo o alguna de sus secretarias, y me hacía firmar un recibo por la cantidad de cheques, no por el monto».

Luego «volvía a Rivadavia 46 -la sede de Planes- donde Pablo (Sánz) o Marcos (Osuna) repartían los cheques. Los empleados los endosábamos y se los entregábamos a los referentes» para que los cobraran.

La otra testigo señaló una modalidad distinta. «Nos pedían que depositemos los cheques en nuestra caja de ahorro, retiremos el efectivo por cajero y le demos el dinero a Sánz. Él lo guardaba en la caja azul o se lo llevaba a Soiza. No sé qué hacían con esa plata».