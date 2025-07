Estafa con planes sociales en Neuquén: una auditora encontró «anomalías e inconsistencias»

Una auditora de la Contaduría General de la provincia de Neuquén revisó la documentación vinculada con los subsidios por desocupación laboral pagados entre enero y junio del 2022 y detectó serias «anomalías» e «inconsistencias», por lo que produjo tres informes desfavorables. Su declaración este jueves comprometió al exministro Abel Di Luca, al ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, a la ex directora de Tesorería, Julieta Oviedo, y al ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

En una exposición de cuatro horas, la auditora Claudia Jara puso al descubierto las irregularidades que según la fiscalía venía maquillando el anterior auditor, Julio Arteaga, quien por razones de salud será juzgado más adelante.

Antes que ella declaró otro de los «arrepentidos», ex empleado de planta política de la dirección de Planes Sociales, quien reconoció que cobró cheques y extrajo dinero de cuentas de beneficiarios de planes sociales. También dijo que «teníamos que ir a los actos del MPN, no podíamos decir que no», e involucró a Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna y Ricardo Soiza en la confección de listado de beneficiarios.

La de este jueves fue la audiencia más extensa de las nueve que lleva el juicio oral que este viernes completará dos semanas, y cuya finalización se prevé para mediados de septiembre.

Auditar la auditoría

La representante de la auditoría dijo que la convocaron a revisar los informes de Arteaga después de que el contador se jubiló, en septiembre del 2022. Para esa fecha la maniobra había sido descubierta, aunque ella dijo que se enteró en diciembre.

Explicó que su trabajo consistió en controlar que se hubieran cumplido todos los requisitos del trámite, desde el decreto del gobernador que autorizó el gasto hasta la rendición final. En el medio, el expediente atravesó gran cantidad de pases entre la Administración, Tesorería y Contaduría, entre otras reparticiones, y todo quedó registrado en el Sistema Contable Provincial, Sicopro.

Números que cierran, gente que no

Como viene diciendo la fiscalía, los montos de dinero «cerraban». Pero la perito indicó que «encontré anomalías en el período enero-junio del 2022», por ejemplo, «inconsistencias en la cantidad de acreditaciones de fondos respecto de los beneficiarios». En otras palabras, no coincidían el listado de beneficiarios de planes sociales con los que efectivamente cobraban.

También detectó «empleados que percibían un subsidio para desocupados, era incompatible». Como informó diario RÍO NEGRO, para algunos empleados de la dirección de Planes Sociales de Neuquén, cobrar cheques o vaciar las cuentas de los beneficiarios con tarjetas de débito eran tareas habituales. Incluso hubo un alerta del Banco Provincia de Neuquén que el gobierno de Omar Gutiérrez desoyó.

La respuesta de Chapino

Elaboró tres informes desfavorables dirigidos a Germán Chapino, quien reemplazó a Di Luca cuando dejó el ministerio de Desarrollo Social barrido por el escándalo. Algunas respuestas de Chapino son insólitas, y parece confundir el caso de los planes sociales con el dinero depositado a la Cooperativa Viento Sur, otro hecho de presunta corrupción que se investiga en el que están imputados los dos exministros.

Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez le exhibieron a la auditora Claudia Jara partes del voluminoso expediente, lo que hizo que su declaración fuera por momentos tediosa.

Los más nombrados

En diversos tramos de su declaración mencionó a Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Julieta Oviedo y Ricardo Soiza como firmantes de documentos indispensables para que el trámite avanzara. Los respectivos abogados defensores (Gonzalo Rodríguez, Pablo Gutiérrez y Alfredo Cury) fueron los que más preguntas le hicieron en el contrainterrogatorio.

Gutiérrez (asiste a Siegenthaler, Oviedo, Laura Reznik y Ariel Krom) intentó introducir en el debate la discusión sobre otro plan que está bajo investigación, el Subsidio Social Transitorio, que manejaba Luciano Palma.

La fiscalía se opuso. Palma está imputado en una causa llamada Planes Sociales II.