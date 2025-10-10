Estafa con planes sociales en Neuquén: cuenta regresiva para la sentencia que habilitará las apelaciones

Los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita llevan 20 días trabajando en la redacción de la sentencia definitiva que declara responsables a 12 personas por su participación en la estafa con planes sociales. Y todavía les queda más de una semana para tenerla lista.

Según pudo saber diario RÍO NEGRO, los magistrados que realizaron el juicio darán a conocer el fallo escrito el miércoles 22 de octubre. No habrá una audiencia; ese día lo enviarán a las casillas de correo electrónico oficiales de la fiscalía, la fiscalía de Estado y las defensas.

Es una fecha importante. A partir de ese momento comenzarán a correr los diez días que tienen las partes para ofrecer las pruebas que serán utilizadas en el juicio de cesura.

Como ya se sabe, ese juicio en el que se determinarán las penas que deben cumplir los condenados empezará el 25 de noviembre.

La impugnación

Al mismo tiempo, la sentencia escrita es el instrumento que están esperando la fiscalía y las defensas para elaborar su apelación. Lo que dieron a conocer los jueces el 22 de septiembre fue el veredicto, una especie de síntesis de los fundamentos de la condena.

Por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometido contra la administración pública, en carácter de coautores, fueron declarados responsables Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y Néstor Pablo Sánz, ex director de Fiscalización.

Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury fueron declarados responsables por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios.

La escala penal

Como ya informó este diario, la diferencia es sutil. Según explicó uno de los defensores cuando llegue el momento de discutir la condena que les corresponde a cada uno, los partícipes primarios estarán en condiciones de pedir una pena más baja que los coautores.

La administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública tiene una escala que va de los dos a los seis años.