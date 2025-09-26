Estafa con planes sociales en Neuquén: el fallo no conformó a nadie y todos apelarán

Nadie quedó conforme con el veredicto por la estafa con planes sociales en Neuquén: el Ministerio Público Fiscal, la fiscalía de Estado y casi todas las defensas anunciaron que presentarán impugnaciones para que otro tribunal revise el fallo que declaró culpables a 12 imputados.

El abogado Pablo Gutiérrez, representante de Tomás Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo, dijo que apelará pero no dio detalles. Antes quiere conocer los fundamentos completos de los jueces en la sentencia escrita que se conocerá dentro de los próximos diez días.

«Quiero saber qué acción concreta de defraudación les atribuyen a mis defendidos, con qué acreditan que tenían conocimiento de la maniobra ilegal», dijo a diario RÍO NEGRO.

Hechos no probados

Añadió que «en el veredicto se dieron por probados algunos hechos que en el juicio demostramos eran falsos; por ejemplo no es verdad que Siegenthaler acordaba los montos de los subsidios con Abel Di Luca».

Respecto de la asociación ilícita, una figura que los jueces Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dieron por no probada, el abogado Gutiérrez recordó: «desde el control de acusación venimos diciendo que la fiscalía no produjo ninguna información para acreditar su existencia».

Gustavo Rodríguez, defensor de Di Luca, también impugnará. Como su colega, esperará a leer los fundamentos escritos. «El exministro dictaba resoluciones administrativas, esa es una conducta inocua, no significa un aporte criminal», dijo.

Los que aceptaron parte de la responsabilidad

En tanto la defensora pública de Circunscripción, Laura Giuliani, señaló ante la consulta de este diario que tomará una decisión luego del juicio de cesura. Uno de sus asistidos, Néstor Pablo Sánz, aceptó su responsabilidad por lo su margen de maniobra quedó reducido.

Por otra parte lleva casi dos años y medio detenido; según la pena que le impongan podría recuperar la libertad en un plazo relativamente breve.

En una situación parecida está Marcos Osuna, quien también reconoció su responsabilidad en la estafa y cumple detención domiciliaria. Su defensor oficial, Juan Pablo Piombo, definirá el camino a seguir luego de la cesura, prevista a partir del 25 de noviembre.

Fabián Flores, defensor de Luis Gallo, confirmó que apelará, y Carolina Johanssen, defensora pública de Valeria Honorio, señaló: «dependerá de la sentencia escrita, de la pena, y de la voluntad de Valeria de seguir o no adelante».

Impugnación de la fiscalía

Desde el Ministerio Público Fiscal dejaron trascender que impugnarán el fallo de los jueces Kees, Guaita y Hermosilla, que fue unánime e incluyó críticas hacia su trabajo.

De todos modos el fiscal del caso Juan Narváez, quien habló luego del veredicto (el fiscal jefe Pablo Vignaroli no asistió por estar de viaje) rescató que el Tribunal dio por probados los hechos tal como los presentó la parte acusadora.

Valoración de la prueba

En tanto la fiscalía de Estado ya avisó que impugnará la resolución judicial. «La valoración efectuada (por los jueces) no reflejó adecuadamente la prueba incorporada», dijo en un comunicado el organismo que representa los intereses del Estado y suele reflejar la postura del Ejecutivo.

La fiscalía de Estado, querellante en la causa, asistió a todo el juicio. Tal como informó este diario, no le hizo ninguna pregunta a los 70 testigos que se presentaron, su alegato de cierre duró 3 minutos y adhirió al de la fiscalía penal, de casi 3 horas.