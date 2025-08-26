Estafa con planes sociales en Neuquén: declara la excontadora General de la provincia

El defensor Fabián Flores y el imputado Luis Gallo, en la audiencia del lunes. (Cecilia Maletti)

La excontadora General de la provincia de Neuquén será la testigo central de la audiencia de este martes, en el juicio por la estafa con planes sociales. Le preguntarán sobre su firma en algunos documentos que avalan el trabajo de auditoría realizado sobre los expedientes.

La excontadora General también fue ministra de Hacienda, Obras y Servicios Públicos en el primer gobierno de Jorge Sapag (2007/11) y se jubiló en diciembre pasado luego de 36 años en el Estado.

Se trata de Esther Felipa Ruiz. Diario RÍO NEGRO publica su nombre porque, hasta el momento, no existe una prohibición expresa. En el juicio comienza a imponerse la práctica de restringir la identificación de testigos, incluso cuando se trata de funcionarios públicos.

Hermosilla, Kees y Guaita, los integrantes del Tribunal. (Archivo)

Un ejemplo: Ruiz será la tercera integrante de la contaduría en declarar; a las dos anteriores no se las pudo nombrar.

Las tres supervisaban el trabajo del auditor Julio Arteaga, imputado como integrante de la asociación ilícita pero apartado del juicio por razones de salud. Sus abogados Gustavo Palmieri y Gustavo Perazzoli solicitaron por escrito… que se prohíba mencionarlo. El Tribunal, integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, rechazó el pedido.

Todos contra todos

Quienes sí lograron la protección del anonimato fueron un varón y una mujer que declararon el lunes, y que trabajaron en la época que se investiga bajo las órdenes de Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración y uno de los 14 imputados.

El varón fue director general de administración; la mujer dijo que fue «directora provincial» pero no explicó de qué: «trabajaba en todas las áreas», respondió cuando le pidieron precisiones.

Los convocó la defensa de Siegenthaler y uno de los objetivos fue desacreditar a una testigo de cargo, Griselda Cittadini, quien también trabajó en el sector del imputado y se fue en malos términos.

Otra anónima

También declaró este lunes -y obviamente no se puede publicar su nombre- una empleada administrativa de Luis Gallo, exdirector General de Finanzas y acusado de integrar la asociación ilícita.

Explicó todo el farragoso proceso que se seguía para el pago de los planes sociales y deslindó la responsabilidad de su exjefe.