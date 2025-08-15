Estafa con planes sociales en Neuquén: «¿Gutiérrez integra o no la organización?», la pregunta de un defensor

El exministro Di Luca con su defensor Rodríguez. Está señalado como uno de los cabecillas. (Archivo/Matías Subat)

El representante de Abel Di Luca, Gonzalo Rodríguez, le preguntó sin rodeos a la contadora Agustina Martínez: «¿el exgobernador Omar Gutiérrez integra o no integra la organización?» que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén.

Fue el jueves, en la decimonovena audiencia. Es la primera vez que el nombre de Gutiérrez aparece en el debate. Si bien el abogado lo esgrimió como un golpe de efecto, fue con la lógica de su estrategia de defensa: Di Luca fue nombrado ministro por el exgobernador; quien también nombró en sus puestos a muchos otros de los imputados: Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler, Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna, por mencionar a los otros cuatro supuestos líderes de la asociación ilícita.

«¿Todo este grupo fue designado por una persona que usted no incluyó como integrante de la organización?», preguntó Rodríguez con fingido asombro. «No tengo elementos», respondió la contadora Martínez, una de las autoras del informe técnico contable en el que se apoya buena parte de la acusación de la fiscalía.

Como se informó, la profesional hizo un virtual anticipo del alegato de la fiscalía: unió todas las piezas y llegó de manera categórica a una conclusión: «había una apariencia de legalidad en todo el trámite» pero existía «una incorrección significativa, es decir una diferencia entre los registros y lo que en verdad estaba sucediendo. Buscamos si se debía a un error, y era por un fraude».

El cuadro que falta

Algunos abogados plantean que en el juicio hay imputados que sobran -en especial, los que ellos defienden- y otros que faltan.

El cuadro en el informe de septiembre del 2024.

La contadora Martínez firmó su informe técnico en septiembre del 2024. En una de las 250 fojas incluyó un organigrama de la dirección de Planes Sociales que tiene como máximo responsable a Luciano Palma, por encima de Ricardo Soiza.

El cuadro en el informe de agosto del 2025.

Pero en un gráfico que armó para acompañar su declaración, este miércoles y jueves, está el mismo organigrama sin el nombre de Luciano Palma. Casi todos los defensores -Fabián Flores, Laura Giuliani, Juan Pablo Piombo, Gonzalo Rodríguez, Pablo Gutiérrez- le preguntaron los motivos de la exclusión.

Los dos motivos

La contadora dio dos explicaciones: una, que Palma era «jefe en los papeles» pero el que tomaba las decisiones era Soiza; la otra, que no habían encontrado nada irregular para atribuirle.

Según el fiscal jefe Pablo Vignaroli, Palma es investigado en una causa «Planes Sociales II», fue imputado y aún no le formularon cargos (algo que puede suceder o no). Tenía a su cargo el programa «Subsidio Social Transitorio».

El interés de los defensores por el rol de Palma contrastó con la pasividad del abogado-imputado Alfredo Cury, quien no hizo ninguna pregunta sobre el presunto jefe de su asistido Ricardo Soiza.

Di Luca, sin rastros digitales

El abogado de Di Luca le preguntó además a la contadora Martínez si había encontrado, durante su investigación, algún correo del exministro con órdenes a los otros presuntos integrantes de la banda. «No», fue la respuesta.

Contestó que no sabe si le secuestraron algún dispositivo electrónico a Di Luca, pero está segura de que no hay escuchas ni listas de llamadas que lo comprometan.

Según la fiscalía, Di Luca es una pieza clave desde que era subsecretario de Desarrollo Social.

Otra testigo clave

El abogado Pablo Gutiérrez, quien defiende a Tomás Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo, le exhibió a la contadora varios expedientes donde la planilla de certificación de la cantidad de beneficiarios está firmada por Soiza, la resolución ministerial por la exministra Adriana Figueroa, los cheques fueron librados por Griselda Cittadini y Rafael García, y el informe de control favorable lleva la rúbrica de Julio Arteaga, de la Contaduría General.

Luego le preguntó si la fiscalía les formuló cargos a Figueroa, García y Cittadini. La respuesta fue negativa. Es más: Cittadini, exdirectora general de Administración, mano derecha de Siegenthaler en la época investigada, es una de las testigos clave para la acusación.

Los defensores Gutiérrez y Rodríguez también dejaron asentado que el informe técnico contable de la contadora Agustina Martínez alude a una declaración de Griselda Cittadini del año 2024 que modificó el martes, cuando declaró en el juicio.

El interrogatorio del abogado Gutiérrez a la contadora Martínez tuvo algunos tramos tensos. Por ejemplo, cuando le dijo: «mantenga el contacto visual con el que le pregunta y no con la fiscalía».