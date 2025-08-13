Estafa con planes sociales en Neuquén: un imputado depositaba cheques en el BPN de la Ciudad Judicial

La contadora Martínez, durante su declaración ante el Tribunal en el juicio por la estafa con planes sociales. (Cecilia Maletti)

La estafa con planes sociales fue cometida bajo dos modalidades, según la acusación de la fiscalía: mediante tarjetas de débito y con el cobro de cheques. Para consumar la primera, los autores utilizaban el plástico de los beneficiarios y retiraban dinero por cajero automático; en cuanto a los cheques, eran emitidos a su nombre o los depositaban en sus cuentas.

Los cheques eran depositados en diferentes sucursales del Banco Provincia de Neuquén, incluso en la que está ubicada en la Ciudad Judicial, a metros de donde se desarrolla el juicio contra 14 imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado. Es el caso de Alfredo Cury, abogado defensor de sí mismo y del exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Así lo explicó este miércoles la contadora Agustina Martínez, una de las autoras del informe técnico contable de 250 páginas sobre el que se asienta la acusación de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez.

El monto de la maniobra, actualizado

Martínez, cuya declaración será extensa -continuará el jueves- informó sobre el monto actualizado de la maniobra: con la aplicación de la tasa efectiva anual del BPN, la que cita el Tribunal Superior de Justicia en sus fallos, asciende a 1.147.719.216,40 pesos. La cuenta es al 12 de agosto del 2025.

La mayor parte de la estafa fue cometida mediante las ya célebres extracciones ráfaga de los cajeros automáticos, y una porción importante con cheques.

Tiempo de pandemia

Vale recordar que los subsidios se pagaban por esa vía hasta la pandemia. En 2020, debido al aislamiento, se desaconsejó que vayan al banco a cobrar por ventanilla. A los beneficiarios les abrieron paulatinamente cajas de ahorro, les entregaron tarjetas de débito y se los mandó a cobrar por cajero automático.

El abogado Cury trató de impedir que la contadora Martínez exhiba imágenes de los cheques que depositó. (Cecilia Maletti)

De hecho la primera alerta que tuvo la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos del BPN fue en el 2020 porque un hombre identificado como Omar Rodríguez Quezada estaba depositando en su cuenta gran cantidad de cheques de beneficiarios de planes sociales.

El caso, relatado por diario RÍO NEGRO en esta nota, lo recordó en su declaración la contadora Martínez. El BPN le pidió explicaciones a Rodríguez Quezada, e insólitamente en su lugar respondió Ricardo Soiza: «dijo que era un colaborador de la dirección de Planes Sociales que estaba ayudando con el pago a beneficiarios».

Uno en juicio, otro condenado

Hoy, Ricardo Soiza está sentado entre los 14 imputados como uno de los presuntos líderes de la asociación ilícita. Rodríguez Quezada ya aceptó su responsabilidad y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.

La contadora Martínez explicó al tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla que algunos cheques eran emitidos directamente a nombre de empleados del Ministerio de Desarrollo Social, que no reunían los requisitos para cobrar un subsidio. Ellos los depositaban en sus cuentas, retiraban el dinero por ventanilla o cajero y los billetes iban a la caja azul con la que se financiaban las campañas del Movimiento Popular Neuquino y gastos personales.

Otros cheques estaban a nombre de beneficiarios reales, pero eran endosados -con firmas reales o falsificadas- y los depositaban en sus cuentas integrantes de la banda, para después retirar el dinero y continuar con el circuito.

Diez cheques

En el caso de Cury, que fue detallado por la contadora Martínez, había de las dos modalidades. Entre el 7 de octubre del 2020 y el 27 de octubre del 2021 cobró diez cheques por un total de 490.000 pesos -a valores históricos-.

Tres están a nombre de beneficiarios reales, y el resto fueron emitidos a su nombre. Todos los depositó en la sucursal del Banco Provincia de Neuquén en la Ciudad Judicial.

La experta es una de las autoras del informe técnico contable de 250 páginas. (Cecilia Maletti)

En el frente, los cheques tienen la leyenda «Ministerio de Desarrollo Asist a la Deso (sic)».

A lo largo del juicio Cury ha dicho que cobró esos cheques como honorarios por su trabajo. Hizo un depósito por el monto histórico en concepto de devolución.

Nombres y números

Mediante su trabajo, la contadora Agustina Martínez encontró que entre septiembre del 2020 y julio del 2022 hubo 596 cheques involucrados en la maniobra, 157 cobradores, por un monto a valores históricos de 72.314.800 pesos.

Otros imputados que depositaron cheques -a su nombre o de beneficiarios, endosados- fueron Valeria Honorio, Marcos Osuna, Néstor Pablo Sánz y Ariel Krom, que están siendo juzgados en este proceso. Figuran en la lista los ya condenados Rodolfo López, Aaron Escobar y Adrián Meza Lizama, y tres de los cuatro «arrepentidos» que fueron sobreseídos y cuyos nombres no se pueden difundir.