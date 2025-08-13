Horas decisivas en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén: declaran las últimas testigos de la fiscalía

Doscientas cincuenta páginas de balances, planillas y mails sostienen la acusación por la estafa con planes sociales en Neuquén. Ese informe técnico contable, elaborado por dos contadoras, es el pilar de la fiscalía contra 14 exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social. Ellas declararán a partir de este miércoles en el juicio oral y cerrarán la lista de testigos del Ministerio Público; la próxima semana comenzará el turno de la defensa.

Melisa Laura Benítez Jaccod y Agustina Martínez son las contadoras del Ministerio Público Fiscal que en septiembre del 2024 presentaron sus conclusiones. El juicio oral será para ellas como defender una tesis. El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez confían en que podrán probar que los imputados conformaron una asociación ilícita, una vez que sumen sus declaraciones a todas las pruebas producidas en las cuatro semanas que lleva el debate.

En cambio las defensas de los imputados empezarán a desplegar su estrategia la semana próxima, cuando comiencen a declarar los testigos que convocaron para tratar de desarticular la acusación.

«Omitían los pasos de la ley»

En la audiencia de este martes hubo un anticipo de lo que se viene. Declaró Griselda Citadini, directora general de Administración en el ministerio de Desarrollo Social entre 2020 y 2021, dos años clave para la investigación. La exfuncionaria estuvo imputada en la causa pero no llegaron a formularle cargos.

Quien la convocó para el cargo en diciembre del 2019 fue el Coordinador Provincial Tomás Siegenthaler, señalado por la fiscalía como uno de los cinco cabecillas de la asociación ilícita. A su vez él había sido designado por el gobernador Omar Gutiérrez.

La relación laboral entre ambos se rompió, según la testigo, cuando dijo que vio «formas de trabajo que omitían los pasos de la ley» y por eso se negó a cumplirlos.

Cheques no a la orden

Cuestionó, por ejemplo, que los cheques destinados a pagar subsidios «no contenían la leyenda ‘no a la orden‘, o sea que se puede endosar, el titular del cheque lo da vuelta, lo firma y cualquier persona lo puede cobrar».

Eso era justamente lo que sucedía: los imputados en la maniobra endosaban los cheques de los beneficiarios, los depositaban en sus cuentas, retiraban el efectivo por ventanilla y lo llevaban a la caja azul, en el despacho de Ricardo Soiza.

Pregunta capciosa y tendenciosa

Cittadini fue sometida a un intenso interrogatorio por parte de la defensa de Abel Di Luca (el abogado Gonzalo Rodríguez) y de Siegenthaler (Pablo Gutiérrez y Ricardo Mendaña).

Con este último tuvo un cruce en particular. El defensor le pidió que responda una pregunta por sí o por no, la testigo le replicó que «no puedo, su pregunta es capciosa y tendenciosa», pero Mendaña insistió en que era una pregunta «simple, por sí o por no».

Se refería a tareas que podía cumplir o no en su trabajo. Al parecer la explicación que quería dar la testigo era que no podía negarse.

El contador Julio

A Cittadini le preguntaron por un personaje clave, el contador Julio Arteaga, síndico de la Contaduría General de la provincia. Es uno de los imputados pero por razones de salud no será juzgado.

«Arteaga auditaba, se le mandaba el expediente, daba el OK y se terminaba el trámite», declaró Cittadini. Ese paso era fundamental para darle una pátina de legalidad a toda la maniobra.

Según otros testigos que trabajaban en la dirección de Planes Sociales, «el contador Julio» aparecía una vez por mes a retirar cheques. Recibió nueve por 441.000 pesos, según la fiscalía.

Cittadini, cuyo lugar de trabajo era el edificio de Anaya y Planas, no conocía personalmente a Arteaga. «Yo sabía que estaba en Rivadavia (la sede de Planes Sociales). Era lo que decía todo el mundo».

Con la aprobación de Arteaga el expediente se archivaba bajo la órbita de un área que dependía de Cittadini.